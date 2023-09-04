Сколько стоит россиянину попасть на матч Месси, как увидеть его бесплатно После переезда в США аргентинец стал главной звездой местного спорта

Фото: Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

Каждый матч Лионеля Месси за «Интер Майами» посещают не только футбольные фанаты, но и многие звезды американского шоу-бизнеса. На одной из игр даже был сын короля Великобритании принц Гарри с женой Меган Маркл. Кто ходит на матчи Лео в США, сколько стоят билеты и как попасть на игру из России — в материале NEWS.ru.

Кто пришел на последнюю игру Месси

На каждый матч аргентинца ходят звезды американского шоу-бизнеса. На последней его игре в Лос-Анджелесе можно было заметить много знаменитостей. Папарацци сфотографировали Леонардо Ди Каприо, который ел во время матча мороженое, и принца Гарри с женой Меган Маркл, которые радовались успехам Месси на поле (он отдал две голевые передачи).

На матче также присутствовали актеры Эдвард Нортон и Оуэн Уилсон, поп-певица Селена Гомес, рэпер Tyga, музыкальная группа Rage Against The Machine, баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Джеймс Харден, бывший баскетболист Мэджик Джонсон и еще около 30 американских знаменитостей.

Лео дебютировал как игрок «Интер Майами» в матче ФК, который состоялся 22 июля 2023 года. На той встрече (с клубом «Круз Асуль») из ВИП-гостей было все семейство Бекхэмов, звезда НБА Леброн Джеймс, одна из величайших теннисисток в истории Серена Уильямс с мужем — основателем Reddit Алексисом Оганяном, Ким Кардашьян и многие другие. Со всеми Лео общался лично еще до выхода на разминку.

Фото: IMAGO/mpi04/Global Look Press Дэвид и Виктория Бекхэм

Как Месси помог «Интер Майами»

Несмотря на то что Месси 36 лет и он выиграл все главные футбольные трофеи, включая чемпионат мира, он продолжает показывать качественную игру. За 11 матчей в составе клуба Дэвида Бекхэма аргентинец забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

«Интер Майами» не проиграл ни разу после прихода Месси: 10 побед (три из них в серии пенальти) и одна ничья. Это лучшая серия в истории клуба, который до прихода Лео считался аутсайдером и находился на предпоследнем месте в турнирной таблице конференции.

С точки зрения экс-капитана «Лос-Анджелес Гэлакси» Саши Клештана, приход Месси разделил лигу МЛС (Major Soccer League) на «до» и «после».

«Месси — лучший игрок всех времен. Поэтому не стоит удивляться, что он начал доминировать, перейдя в МЛС. Он доминировал против каждой обороны, против которой когда-либо играл. Это большой шаг для лиги, который выводит ее на новый уровень», — приводит слова Клештана LA Times.

Он сравнил приход Месси в американскую лигу с приходом Бекхэма в 2007 году. Тогда футбол в Штатах стал более популярным видом спорта, и сейчас происходит то же самое, только в еще больших масштабах.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Как попасть на матч Лео Месси из России

Чтобы посмотреть матч Лионеля Месси в МЛС с трибуны, россиянам нужно совершить несколько действий: оформить американскую визу, купить билет на самолет и на матч.

С первым могут возникнуть проблемы. Граждане России могут подать заявление на любую американскую визу, включая туристическую, но на территории страны ее не оформят. Для этого нужно будет выехать за границу. Чаще всего россияне подают документы, проходят собеседование в консульстве и получают американскую визу в Ереване, Тбилиси, Белграде и других городах.

Для оформления визы необходимы загранпаспорт, квадратное фото, оплаченный иностранной картой консульский сбор в размере $185 и заполненная анкета. В анкете нужно указать, помимо прочих данных о себе, ссылки на социальные сети.

Если у вас уже есть американская виза, то осталось купить билеты на самолет. Из России в Майами можно добраться только с пересадками. Удобнее всего — через Кубу. Если ваша цель — попасть на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 1 октября, то можно вылететь из Внуково 28 сентября в 9 утра «Аэрофлотом», через 13 часов приземлиться в аэропорту Варадеро на Кубе, а еще через 23 часа сесть на часовой перелет American Airlines до Майами.

Цена билета в одну сторону — 66 тысяч рублей без багажа. За багаж придется доплатить еще 21 тысячу. Второй вариант — лететь через Доху за 75 тысяч «Катарскими авиалиниями», там багаж уже включен в стоимость. Пересадка в Дохе — двухчасовая, по городу погулять не получится.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Сколько стоят билеты на матчи Месси

Последнее, что нужно для попадания на матч Лео Месси, — билеты на футбол. С приходом аргентинца в «Интер Майами» цены на них подскочили в восемь раз. Если до прихода Лео на домашний матч «Интера» можно было сходить за $31 (около трех тысяч рублей), то сейчас цены начинаются от 19 тысяч рублей. Это самый дешевый билет из доступных на матч «Интера» с «Нью-Йорком», который пройдет 1 октября. Его можно купить на официальном сайте клуба, на Ticketmaster или на торговых площадках типа Viagogo.

Цены на гостевые матчи с участием «Интер Майами» также подскочили. 4 октября клуб Месси сыграет в Чикаго с местным клубом «Чикаго Файр», и самый дешевый билет на эту встречу — от 18 500 рублей. Стадион вмещает 61 тысячу зрителей, а не 18, как арена «Интера», но на цену билета это никак не влияет.

Российский хоккеист, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как изменились цены на футбол в США после приезда Месси.

«Цены на билеты на футбол выросли очень сильно, потому что до приезда Месси на любой матч можно было сходить за $50. Сейчас такой же билет будет стоить в районе $400–500. Дэвид Бекхэм не прогадал с подписанием», — сказал Шестеркин на видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Как посмотреть матч Месси из России

Официально ни один телеканал не транслирует МЛС в России, поэтому остаются только пиратские площадки, на которых есть все зарубежные спортивные телеканалы, включая ESPN и Sky Sports, которые показывают американскую лигу.

Более простой способ — зарегистрироваться на сайте одной из букмекерских контор и смотреть матчи там. Самый элементарный — набрать в поиске во «ВКонтакте» «Интер Майами» в момент начала матча, и там вы точно найдете не одну, а несколько прямых трансляций игры клуба Лео Месси. В том числе в официальном сообществе «Интер Майами» в ВК.

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