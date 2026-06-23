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23 июня 2026 в 12:01

Лионель Месси: биография, карьера и главные рекорды величайшего футболиста

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Когда мы смотрим на игру этого человека, кажется, что законы физики перестают работать. Для миллионов болельщиков по всему миру карьера Месси в футболе стала синонимом чистого волшебства, верности своей мечте и невероятного трудолюбия. Порой фанатам хочется не просто следить за матчами, а заглянуть за кулисы жизни кумира, чтобы понять, как обычный мальчишка из скромного аргентинского городка сумел взойти на Олимп. Специально для вас нами подготовлена подробная история: в этой статье перед вами развернется полная краткая биография Лионеля Месси, емко описывающая его феноменальный взлет. Вы узнаете, какие рекорды Месси в футболе до сих пор остаются недосягаемыми, как складывается его жизнь в США и какие интересные факты о Месси заставляют уважать его еще сильнее.

Детство и путь в большой футбол

История Лео начинается в Росарио, где будущий гений родился 24 июня 1987 года в простой рабочей семье. Если рассматривать, как зарождалась карьера Месси в футболе, то главным проводником в мир спорта для него стала бабушка Селия: именно она разглядела в крошечном мальчике огромный потенциал и упорно водила его на тренировки.

В детстве Лео столкнулся со страшным испытанием: дефицитом гормона роста. Лечение стоило дорого, и местный клуб «Ньюэллс Олд Бойз» не имел возможности полностью его оплачивать. Однако судьба вознаграждает смелых. Скауты каталонской «Барселоны» заметили талант юного аргентинца, и спортивный директор Карле Решак был настолько поражен его способностями, что подписал первый контракт прямо на бумажной салфетке. Клуб взял на себя все медицинские расходы, и это решение навсегда изменило мировую историю спорта.

Лионель Месси во время матча «Реал Мадрид» — «Барселона», 2005 год Лионель Месси во время матча «Реал Мадрид» — «Барселона», 2005 год Фото: IMAGO/Global Look Press

Оценивая этот период, понимаешь, что Лионель Месси, чья краткая биография учит нас главному: любые преграды можно преодолеть, если у вас есть цель и люди, которые в вас верят.

Карьера в «Барселоне»: эпоха и достижения

Переезд в Испанию ознаменовал начало золотого века каталонского клуба. Лионель дебютировал за основной состав в семнадцать лет и практически сразу заставил говорить о себе весь мир. Его феноменальный дриблинг, идеальное видение поля и умение забивать из любых положений создали культ «десятого номера».

За годы, проведенные в сине-гранатовой футболке, аргентинец собрал уникальную коллекцию командных и личных достижений. Нам с вами стоит взглянуть на этот впечатляющий список, чтобы осознать масштаб его величия:

  • десять титулов чемпиона Испании: Лео регулярно приводил команду к победам во внутреннем первенстве, демонстрируя стабильность космического уровня;

  • четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА: эти триумфы закрепили за «Барселоной» статус одного из сильнейших клубов столетия;

  • семь «Золотых мячей» в составе каталонцев: награда лучшему футболисту планеты находила своего героя из года в год;

  • сотни забитых мячей: он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, перешагнув отметку, которую вряд ли кто-то сможет побить в обозримом будущем.

Лионель Месси во время церемонии вручения награды «Золотой мяч» Лионель Месси во время церемонии вручения награды «Золотой мяч» Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Все эти невероятные трофеи и награды Месси завоевывал благодаря синергии с гениальными партнерами — Хави и Андресом Иньестой. Вместе они показывали футбол, который эксперты называли искусством. Хотя, долгая карьера Месси в футболе в столице Каталонии завершилась в 2021 году из-за жестких финансовых ограничений Ла Лиги, что стало шоком и настоящей трагедией для миллионов преданных фанатов.

Переход в «ПСЖ» и «Интер Майами»: новые этапы

После вынужденного ухода из родного клуба футболист провел два сезона во французском «Пари Сен-Жермен». Этот этап принес новые титулы чемпионов Франции, однако главной целью для легенды оставался поиск комфортного места для себя и своих близких.

Новой главой в его жизни стал переезд за океан. В 2026 году, Месси в «Интер Майами» выступает в американской лиге MLS, собирая полные стадионы по всей стране. Переезд в США не стал для него просто красивым завершением спортивного пути. Лео приехал побеждать: он сразу же помог своей новой команде завоевать первый в ее истории Кубок лиг, превратив аутсайдера в главного ньюсмейкера мирового футбола. Наблюдать за тем, как Месси в «Интер Майами» в 2026 году продолжает собирать аншлаги, невероятно приятно, ведь он дарит праздник людям, которые раньше могли видеть его игру только по телевизору.

Сборная Аргентины и победа на чемпионате мира

Долгие годы международная карьера Месси в футболе подвергалась жесткой критике на родине. Болельщики упрекали его в том, что в клубе он играет ярче, чем за национальную команду. Ему пришлось пережить болезненные поражения в финалах Кубка Америки и трагедию финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Лионель Месси во время финального матча сборных Аргентины и Германии на чемпионате мира по футболу, 2014 год Лионель Месси во время финального матча сборных Аргентины и Германии на чемпионате мира по футболу, 2014 год Фото: Osvaldo Aguilar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако истинное величие проявляется в умении держать удар. Переломным моментом стала победа на Копа Америка в 2021 году, которая сняла с плеч команды колоссальный груз ответственности. А в 2022 году в Катаре свершилось то, чего так долго ждал весь мир: сборная Аргентины под руководством своего капитана завоевала титул чемпионов мира. Финальный матч против Франции признан одним из лучших в истории спорта, а сам Лео был признан лучшим игроком турнира. Это достижение окончательно закрыло любые споры о том, кто является величайшим игроком в истории.

Личная жизнь, семья и благотворительность

Помимо спортивных достижений, миллионов людей восхищает Лионель Месси, личная жизнь и семья которого служат примером верности и гармонии. Со своей супругой, Антонеллой Рокуццо, Лео знаком с самого детства, они росли в одном районе в Росарио. Их трогательный роман выдержал испытание расстоянием и славой. Сегодня пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро, которые часто присутствуют на матчах отца и поддерживают его на трибунах.

Активная личная жизнь Лионель Месси и его семьи гармонично вписываются в его масштабную общественную деятельность:

  • собственный благотворительный фонд: организация помогает тяжелобольным детям получать доступ к высокотехнологичной медицине и образованию;

  • сотрудничество с ЮНИСЕФ: в качестве посла доброй воли спортсмен регулярно участвует в кампаниях по защите прав детей в бедных регионах планеты;

  • финансирование медицинских центров: Лео выделял значительные личные средства на реконструкцию детских больниц в родном Росарио и в Барселоне.

Лионель Месси во время пресс-конференции ЮНИСЕФ, 2014 год Лионель Месси во время пресс-конференции ЮНИСЕФ, 2014 год Фото: Telam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подобные поступки доказывают, что величие человека измеряется не только забитыми голами, но и тем добром, которое он приносит в этот мир, помогая тем, кто нуждается в защите.

Интересные факты о футболисте

Чтобы составить максимально полный портрет нашего героя, мы собрали для вас самые любопытные детали его биографии. Некоторые интересные факты о Месси связаны с его бытовыми привычками, уникальной физиологией и скрытыми от глаз деталями его феноменального успеха. Например, вы знали, что во время бега с мячом Лео совершает больше касаний за секунду, чем любой другой футболист в мире, из-за чего мяч буквально «приклеивается» к его левой ноге?

Разбирая интересные факты о Месси, понимаешь, что его величие соткано из сотен удивительных историй, которые и делают его кумиром поколений. Давайте взглянем на те детали, которые раскрывают его как уникального атлета и человека:

  • контракт на салфетке как музейный экспонат: тот самый первый документ, который подписал в 2000 году Карлес Решак, октрывший миру Месси и разглядевший гения в тринадцатилетнем хрупком мальчике из Аргентины, сегодня хранится в специальном сейфе и оценивается коллекционерами в сотни тысяч долларов как важнейший артефакт истории спорта.

  • язык тела и молчание на поле: бывшие партнеры по команде рассказывают, что Лео невероятно молчалив в раздевалке и во время игры, но умеет отдавать команды и направлять партнеров по атаке одним лишь мимолетным взглядом или движением корпуса.

  • особый режим сна: для восстановления мышц после изнурительных нагрузок аргентинец спит от девяти до одиннадцати часов в сутки, считая качественный отдых главным секретом своего спортивного долголетия.

  • феноменальная статистика в Книге рекордов Гиннесса: в 2012 году Лео установил планку, которая до сих пор кажется нереальной, забив 91 гол за один календарный год и превзойдя казавшийся вечным рекорд немецкого бомбардира Герда Мюллера.

Лионель Месси после забитого гола, 2012 год Лионель Месси после забитого гола, 2012 год Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все эти уникальные достижения, а также многочисленные трофеи и награды Месси, завоеванные на протяжении четверти века, навсегда вписали его имя в историю. Пожалуй, стоит сказать, что Лионель Месси, чья биография кратко была нами рассмотрена, оставляет удивительное послевкусие. Перед нами пример человека, который сумел справиться с тяжелым недугом детстве, покорил Европу, а сегодня, когда Месси в «Интер Майами» в 2026 году продолжает собирать аншлаги, наглядно доказывает: настоящая страсть к любимому делу не имеет возраста. Надеемся, что этот подробный разбор помог вам стать еще ближе к любимому спортсмену и вдохновил на новые личные победы.

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