Судейский беспредел! Как лыжника Коростелева лишили медали Олимпиады

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции, но не был дисквалифицирован, несмотря на протест со стороны РФ. Как судьи лишили Коростелева бронзовой медали Олимпиады — в материале NEWS.ru.

Как Коростелев выступил в скиатлоне на ОИ-2026

Скиатлон 10+10 км стал первой гонкой для Коростелева на Олимпийских играх. С самого старта Савелий переместился в лидирующую группу. Конкуренты за спиной россиянина отваливались один за одним: швед Эдвин Ангер упал на первом же спуске, а итальянцы ошиблись с подготовкой лыж и тоже выпали из борьбы за медали. Постепенно стала понятна группа лыжников, которые поборются за победу, — норвежцы, два француза, швед, финн, чех и Коростелев.

В один из моментов внезапно отстал Харальд Амундсен из Норвегии. На повороте он потерял равновесие, столкнулся с Савелием и упал. К счастью, после этого контакта Коростелев устоял на ногах и остался в борьбе.

«Не видел его. Я был впереди и просто почувствовал контакт, а потом увидел, что норвежец лежит. Удивился, что так произошло. Мне очень жаль его», — сказал Коростелев в интервью после гонки.

На финиш Савелий прибежал в компании двух норвежцев и двух французов. Выйдя на решающий спуск последним, Коростелев смог опередить только Уго Лапалуса и стал четвертым. Не обошлось и без скандала: финишировавший вторым Матис Делож перед сменой лыж срезал несколько метров в одном из поворотов. Жюри не стало его дисквалифицировать, а ограничилось желтой карточкой. Протест россиян после гонки был отклонен. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Теперь он шестикратный олимпийский чемпион.

Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия), российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) на дистанции скиатлона 10 км + 10 км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме Фото: РИА Новости

Как в России оценили выступление Коростелева в скиатлоне

Коростелев показал очень высокий результат и хорошую готовность к Олимпиаде, заявил NEWS.ru серебряный призер ОИ Александр Панжинский. Он подчеркнул, что на протяжении всей дистанции скиатлона россиянин держался в лидирующей гонке. Панжинский считает, что ошибка на последнем подъеме лишила его шанса на олимпийскую медаль.

«Он тактически мудро провел эту гонку, показал свою силу на классической части дистанции, что не может нас не вдохновлять, потому что на этой Олимпиаде у него хороший шанс на марафоне классикой. Савелий выходил вперед, лидировал, вовремя переложился в первую группу и удержался в группе отрыва. Единственное, немного ошибся он в выборе позиции на последнем подъеме, где решалась судьба медалей, и с отставанием сел на завершающий спуск, который выкатывался на финишную прямую. Отставание в 10–15 метров сохранилось до финишной черты, и, к сожалению, он не участвовал в разборках за медали. Уверен, что он мог бы там преуспеть», — сказал Панжинский.

Коростелев здорово выступил в скиатлоне, но в финальной части дистанции совершил тактическую ошибку, лишив себя медали, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, спортсмену нужно было быть «поактивнее и понахальнее».

«Выступление было очень хорошим, но, к сожалению, в последний момент в финальной части гонки он допустил тактическую ошибку: пропустил спортсменов и не смог занять правильную позицию в финишном створе. Поэтому Коростелев не завоевал медаль, хотя все было в его руках. Здесь нужно быть немного поактивнее и понахальнее, но он, к сожалению, слишком мягко себя повел и лишился медали», — сказал Васильев.

У Коростелева было мало шансов выиграть медаль Олимпийских игр в скиатлоне, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, российский спортсмен сделал все, что мог.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Коростелев — молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум. Четвертое место на Олимпиаде — это очень достойный результат. Объективно, шансов бороться за медаль было немного, но он сделал все, что мог», — сказал Губерниев.

По ходу гонки Коростелев допустил несколько ошибок, которые не позволили ему оказаться в призерах, заявил тренер российской сборной Егор Сорин. Он отметил, что из-за этого Савелию приходилось тратить лишние силы.

«Первая [ошибка] имела место на классическом этапе. Пока норвежцы пили после тяжелого участка трассы, Савелий вырвался вперед, и все поехали за ним. Из серии: „Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнем“. Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными. Также мне не понравилось, как Савелий проходил спуски. Где‑то перестраховывался, чересчур раскрывался, приплуживал. Как раз эти мелочи, наверное, и помешали Савелию сесть на спуск хотя бы четвертым, чтобы иметь шанс бороться за бронзу. Он сел пятым, сумел обойти одного из соперников, но занять третье место уже оказалось сложно. В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы», — сказал Сорин.

Нужно ли было дисквалифицировать французского лыжника

Судьи должны были дисквалифицировать Деложа за сокращение дистанции во время скиатлона на Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru серебряный призер ОИ Александр Панжинский. По его мнению, напрямую это не повлияло на исход гонки, но спортсмен нарушил правила.

Матис Делож Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

«Это должно было быть решением жюри даже до протеста, потому что, как ни крути, он нарушил разметку. Никто ему не мешал в этот момент. Это был его выбор пойти не туда. Он мог остановиться, развернуться и объехать эти фишки, но решил срезать, пускай это небольшая выгода, пускай это напрямую не повлияло на исход гонки. Солидного преимущества он не получил, но тем не менее правила есть правила. Я считаю, что их нужно трактовать было в пользу дисквалификации, в пользу Савелия Коростелева, который стал бы бронзовым призером», — сказал Панжинский.

Если бы четвертое место в скиатлоне занял норвежский лыжник, то апелляция норвежцев, вероятнее всего, была бы одобрена, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, команда Коростелева правильно сделала, что подала протест.

«Я думаю, если бы четвертое место занимал норвежец, а не Савелий, я думаю, что норвежцы бы, конечно, опротестовали и француза бы дисквалифицировали. Такие правила на сегодняшний день. Нужно было подавать апелляцию, но это было бесперспективно», — сказал Васильев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru поздравил Коростелева с хорошим результатом. По его мнению, французский лыжник нарушил правила и должен был понести более строгое наказание.

«Это была реально классная гонка. Нервничали все болельщики. Он шел с лидерами, боролся до конца. Французский лыжник 100% нарушил правила, срезал трассу. Это нормально или нет? Это недопустимо. Это несильно добавило ему секунд, но это нарушение правил. Лыжнику дали желтую карточку, но это никого не удовлетворило. Правильно, что наша сторона подала протест. Есть жесткие правила, которые нужно соблюдать. К сожалению, наш запрос не удовлетворили. Олимпийский комитет России консультируется о дополнительных мерах. Будем смотреть, какие у нас есть возможности и шансы. Можем везде искать врагов, но здесь чисто спортивная ситуация. Возможно, если бы стоял вопрос передачи медали спортсмену не из России, может быть, к этому отнеслись бы серьезнее. Я бы не стал искать политическую подоплеку», — сказал Свищев.

В каких еще гонках Коростелев выступит на Олимпиаде

Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми. Его мать Наталья Коростелева — бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках, отец — бывший биатлонист и лыжник, экс-сервисер сборной России по биатлону Павел Коростелев (Верещагин).

Савелий является двукратным чемпионом России (сезон-2023/24, 2024/25). Он дважды становился лучшим на мировом первенстве среди юниоров (2022) и Спартакиаде молодежи России (2023, 2024). В прошлом сезоне лыжник выиграл общий зачет Кубка России. Он активно ведет свой Telegram-канал. Коростелев ранее заявил о желании любой ценой поехать на Олимпиаду-2026.

«Игры — мой упор. Говорил, что шансы поехать — 95%? А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось. Сейчас дам уже 95,5%», — сказал он в августе 2025 года.

Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

На этой Олимпиаде Савелий выступит еще в трех гонках. 10 февраля в 11:55 Коростелев выйдет на старт спринта, 13 февраля в 13:45 примет участие в состязании на 10 км, а 21 февраля в 13:00 — в масс-старте на 50 км.

