«Показал силу»: известный лыжник оценил результат Коростелева на Олимпиаде

Лыжник Савелий Коростылев показал очень высокий результат и хорошую готовность к Олимпиаде, заявил NEWS.ru серебряный призер ОИ Александр Панжинский. По его мнению, на протяжении всей дистанции скиатлона россиянин держался в лидирующей гонке. Панжинский считает, что ошибка на последнем подъеме лишила его шанса на олимпийскую медаль.

Он тактически мудро провел эту гонку, показал свою силу на классической части дистанции, что не может нас не вдохновлять, потому что на этой Олимпиаде у него хороший шанс на марафоне классикой. Савелий выходил вперед, лидировал, вовремя переложился в первую группу и удержался в группе отрыва. Единственное, немного ошибся он в выборе позиции на последнем подъеме, где решалась судьба медалей, и с отставанием сел на завершающий спуск, который выкатывался на финишную прямую. Отставание в 10-15 метров сохранилось до финишной черты и, к сожалению, он не участвовал в разборках за медали. Уверен, что он мог бы там преуспеть, — сказал Панжинский.

Известный лыжник похвалил Коростелева за целеустремленность и боевую готовность по ходу дистанции. По словам Панжинского, россиянин показал свой лучший результат на международной арене.

В те моменты, когда ему было тяжело, а это начало коньковой части, он проявил свою волю и целеустремленность, удержался в лидирующей группе, хотя многие спортсмены, даже, может быть, более высокого уровня, в этот момент отстали. Когда было столкновение с Харальдом Амундсеном, тот упал, а Савелий устоял. Это показатель, что он был в боевой готовности и в фокусе на эту гонку. Эта ценная ошибка лишила Савелия медали, тем не менее, он показал блестящий результат. Это лучший результат в его карьере на международных стартах, — добавил Панжинский.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.