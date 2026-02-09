Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:11

Олимпийский чемпион заявил, что судьи лишили Коростелева медали в скиатлоне

Васильев: судьи должны были присудить Коростелеву бронзу в скиатлоне

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: РИА Новости
Если бы четвертое место в скиатлоне заняли норвежский лыжник, и норвежская сторона подала бы апелляцию, она была бы одобрена, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, команда Савелия Коростелева правильно сделала, что подала протест, но это было бесперспективно, хотя россиянин заслуживал бронзовой медали.

Я думаю, если бы четвертое место занимал норвежец, а не Савелий, я думаю, что норвежцы бы, конечно, опротестовали, и француза бы дисквалифицировали. Такие правила на сегодняшний день. Нужно было подавать апелляцию, но это было бесперспективно, — сказал Васильев.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.

