40 млн в 19 лет, сериал с Буруновым, реклама шашлыка: как живет Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева по-прежнему отбывает дисквалификацию за допинг. Спортсменка снялась в сериале с актером Сергеем Буруновым. Какой запрещенный препарат нашли у Валиевой, чем занимается фигуристка после отстранения от соревнований, сколько она заработала в ледовых шоу — в материале NEWS.ru.

Почему фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг

Валиева завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка выступала в командном турнире фигуристов. В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за употребление допинга. В организме фигуристки нашли запрещенный препарат триметазидин. Все ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го аннулировали.

Адвокаты Валиевой выдвинули несколько версий попадания триметазидина в организм спортсменки: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки также считали, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022. Срок действия дисквалификации Валиевой закончится в конце 2025 года.

В сентябре 2024-го агентство AP сообщило, что руководство WADA намеренно скрыло результаты научного эксперимента, который провел швейцарский ученый Марсиаль Сожи. Он сделал заключение, согласно которому загрязнение пробы спортсменки могло произойти через десерт. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло бы использовать этот документ в качестве основного аргумента в защиту Валиевой в CAS, но его в деле не фигурировало. В WADA заявили, что статья АP содержит ряд фактических неточностей.

Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства. Таким образом, Всемирное антидопинговое агентство не должно было решать, могут ли его результаты использовать в РУСАДА, которое его заказало, и каким образом», — сказали в WADA.

Сколько денег потеряла фигуристка Валиева из-за дисквалификации за допинг

В марте 2024 года Валиеву исключили из кандидатов в состав сборной России по фигурному катанию из-за дисквалификации за допинг. Спортсменка перестала получать стипендию президента РФ. Размер выплат варьируется от 30 до 52 тысяч рублей в месяц в зависимости от занятого места на Олимпиаде. Точная сумма, которую выплачивали Валиевой, неизвестна.

Фигуристка вернула Международному союзу конькобежцев $21 тысячу (около 2 млн рублей) за золото чемпионата Европы в Таллине, завоеванное в 2022 году. У фигуристки остались средства, полученные за победы на этапах Гран-при в Канаде и России, а также за все международные титулы, завоеванные на юниорском уровне до декабря 2021 года.

Валиева не получила призовые за победу на Олимпиаде-2022 в командном турнире, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает их медалистам. При этом спортсменке выплатили по 4 млн рублей из федерального и московского бюджетов, а также из Фонда поддержки олимпийцев. Кроме того, Валиевой вручили денежный эквивалент взамен иномарки, что составляет еще 8 млн рублей. Итого — 20 млн за медаль, которую Валиева вернула.

В феврале 2025 года сообщалось, что фигуристка не вернула ни одну из медалей, которые у нее изъяли в соответствии с решением CAS. В WADA потребовали от Валиевой восемь тысяч швейцарских франков после отклоненной апелляции в Федеральном суде Швейцарии. Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с NEWS.ru назвала этот шаг правомерным.

«Обычно после решения суд прописывает, какая сторона несет расходы и их сумму. Проигравшая сторона должна их возместить выигравшей стороне. Скорее всего, такое требование закреплено в решении Верховного суда Швейцарии. Просто так WADA не могла запросить сумму», — объяснила Анцелиович.

Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Сколько фигуристка Валиева заработала в ледовых шоу

В 2022 году Валиева приняла участие в Кубке Первого канала в составе команды Марка Кондратюка. Фигуристы заняли второе место в прыжковой части старта и второе — в командном зачете. Коллектив, за который выступала Валиева, получил 9,5 млн рублей — по 800 тысяч на человека.

В 2023 году на Кубке Первого канала фигуристка была капитаном «синей» команды, но не вышла на лед из-за травмы. Команда Валиевой получила 9 млн рублей (около 500 тысяч рублей на человека). В декабре 2022 года спортсменка победила на прыжковом чемпионате России в личном зачете и взяла второе место в командном. Она получила еще 1 млн 625 тысяч рублей.

Кроме того, Валиева стала обладателем приза зрительских симпатий на турнире по шоу-программам «Русский вызов», за что ей должны были заплатить 333 тысячи рублей. За участие в шоу-турнирах Камила заработала свыше 3 млн рублей.

В официальных стартах Валиева также была среди лидеров. С 2022 по 2024 год она выиграла три этапа российских Гран-при (получила по 500 тысяч рублей за каждый из них), серебро и бронзу чемпионатов России (1,5 и 1 млн рублей соответственно), а также серебро финала Гран-при в 2023-м (750 тысяч). Камила стала лучшей в общем зачете сезона-2022/23. Это принесло ей дополнительные 5 млн рублей. Общая сумма — 9 млн 750 тысяч.

За последние три года Валиева часто принимала участие в ледовых шоу. В 2023 году она исполняла роль Богини в спектакле «История любви Шахерезады» олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Фигуристка получила 6,603 млн рублей. В новогодние праздники в 2024-м Валиева участвовала в ледовом спектакле Навки «Вечера на хуторе». Точная сумма гонорара спортсменки неизвестна.

В 2023 году Валиева была в составе фигуристов в туре тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Сколько спортсменка получила за эти выступления, неизвестно.

В общей сложности фигуристка зарабола более 40 млн рублей. Валиева не подтверждала эту информацию.

В ноябре 2024 года Валиева заявила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала она.

Фигуристы Александр Энберт в роли Руслана и Камила Валиева в роли Людмилы выступают в мюзикле на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова /РИА Новости

В каком сериале снялась фигуристка Валиева

В августе в Сети появился трейлер нового сериала «Корпорация добра». На кадрах Бурунов подходит к табличке и читает надпись: «Руководитель департамента доступного спорта — Камила Валиева». Затем он возмущенно восклицает: «В 19 лет!» В следующем фрагменте Валиева задает вопрос герою Бурунова.

Камила уже пробовала свои силы в кино. В 2023 году Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа», сыграв роль блогера. У Камилы также был опыт съемок в нескольких музыкальных клипах. В 2022 году певец Ваня Дмитриенко, с которым у нее якобы были романтические отношения, выпустил клип «Сила притяжения».

«Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть… Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», — говорила Валиева в 2023 году.

В конце августа 2024-го Камила рассказала, что поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ), где учится на тренера. Она также снялась в рекламе шашлыка. В ролике Валиева стоит у мангала и переворачивает мясо, насаженное на шампуры.

Камила Валиева после выступления на открытии сезона ГУМ-Катка на Красной площади Фото: Софья Сандурская/ТАСС

С каким хоккеистом встречается фигуристка Валиева

В апреле 2025 года стало известно об отношениях Валиевой с хоккеистом ЦСКА олимпийским чемпионом Никитой Нестеровым, который старше нее на 13 лет. Разговоры об их романе начались в феврале. В День святого Валентина фигуристка опубликовала в соцсетях фотографию букета в форме сердца. В тот же день Нестеров выложил снимок из ресторана с таким же интерьером. Спортсмены подписаны друг на друга в соцсетях. Валиева поставила лайки под последними постами хоккеиста. Они также занимаются у одного тренера по физподготовке — Дмитрия Яшанькина.

Нестеров был пять лет женат на дочери предпринимателя Олега Сиротина Екатерине. В 2022 году у хоккеиста арестовали имущество за долги по алиментам. Суд определил, что Нестеров задолжал детям около 4 млн рублей. Под арест попали недвижимость в Подмосковье, несколько внедорожников премиального класса, накопления и часть доходов. Челябинские приставы вычли деньги из хранящихся на банковских счетах и зарплаты хоккеиста. Судя по фотографиям в соцсетях, Нестеров поддерживает связь с детьми.

