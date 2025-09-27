Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде! Этот рецепт превращает обычное жаркое в кулинарный спектакль! Ароматное мясо с овощами, тушенное в собственном соку внутри хрустящего тестяного горшочка. Идеальное блюдо для воскресного ужина, которое удивит и детей, и взрослых.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 250 г
- Масло сливочное — 30 г
- Вода холодная — 100 мл
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Мясо (говядина/свинина) — 250 г
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло сливочное — 20 г
- Яйцо — 1 шт. (для смазки)
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — 1 ч. л.
- Зелень петрушки — 3 веточки
Приготовление
- Для теста смешайте муку с солью, добавьте растопленное масло и воду. Замесите упругое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Мясо нарежьте кубиками, картофель и помидор — ломтиками, лук — полукольцами. Обжарьте мясо до корочки, добавьте лук и чеснок. Смешайте с картофелем, посолите, поперчите, добавьте паприку.
- Тесто раскатайте, вырежьте круги по размеру форм. Выложите в формы, наполните начинкой, сверху положите помидор и кусочек масла. Края теста заверните, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Подавайте в горшочках, посыпав зеленью.
Совет: для сочности добавьте 2 ст. л. бульона в каждый горшочек перед запеканием.
