Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде! Этот рецепт превращает обычное жаркое в кулинарный спектакль! Ароматное мясо с овощами, тушенное в собственном соку внутри хрустящего тестяного горшочка. Идеальное блюдо для воскресного ужина, которое удивит и детей, и взрослых.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 250 г

Масло сливочное — 30 г

Вода холодная — 100 мл

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Мясо (говядина/свинина) — 250 г

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло сливочное — 20 г

Яйцо — 1 шт. (для смазки)

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка — 1 ч. л.

Зелень петрушки — 3 веточки

Приготовление

Для теста смешайте муку с солью, добавьте растопленное масло и воду. Замесите упругое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Мясо нарежьте кубиками, картофель и помидор — ломтиками, лук — полукольцами. Обжарьте мясо до корочки, добавьте лук и чеснок. Смешайте с картофелем, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тесто раскатайте, вырежьте круги по размеру форм. Выложите в формы, наполните начинкой, сверху положите помидор и кусочек масла. Края теста заверните, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Подавайте в горшочках, посыпав зеленью.

Совет: для сочности добавьте 2 ст. л. бульона в каждый горшочек перед запеканием.

