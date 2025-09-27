Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:30

Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое в съедобном горшочке: обалденное мясо и гарнир в одном блюде! Этот рецепт превращает обычное жаркое в кулинарный спектакль! Ароматное мясо с овощами, тушенное в собственном соку внутри хрустящего тестяного горшочка. Идеальное блюдо для воскресного ужина, которое удивит и детей, и взрослых.

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 250 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Вода холодная — 100 мл
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки

  • Мясо (говядина/свинина) — 250 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло сливочное — 20 г
  • Яйцо — 1 шт. (для смазки)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Зелень петрушки — 3 веточки

Приготовление

  1. Для теста смешайте муку с солью, добавьте растопленное масло и воду. Замесите упругое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Мясо нарежьте кубиками, картофель и помидор — ломтиками, лук — полукольцами. Обжарьте мясо до корочки, добавьте лук и чеснок. Смешайте с картофелем, посолите, поперчите, добавьте паприку.
  2. Тесто раскатайте, вырежьте круги по размеру форм. Выложите в формы, наполните начинкой, сверху положите помидор и кусочек масла. Края теста заверните, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Подавайте в горшочках, посыпав зеленью.

Совет: для сочности добавьте 2 ст. л. бульона в каждый горшочек перед запеканием.

Ранее мы готовили печеную картошку в сумасшедшей заливке! Попробуйте и будете готовить только так.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
