Булочки, что вмиг исчезают со стола: готовлю пампушки вместо хлеба — идеально к борщу

Пампушки представляют собой нежные и воздушные булочки, которые идеально дополняют первые блюда и заменяют традиционный хлеб. Простота приготовления и доступность ингредиентов позволяют легко освоить этот рецепт даже начинающим кулинарам.

Для приготовления потребуется: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 10 г сухих дрожжей. В теплом молоке растворяют дрожжи и сахар, оставляют на 10 минут до появления пены. Добавляют яйцо, растопленное масло и соль, постепенно вводят просеянную муку. Замешивают эластичное тесто, накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на 1-1,5 часа. Подошедшее тесто обминают, формируют небольшие шарики диаметром 3-4 см, выкладывают на противень и оставляют для расстойки на 20 минут. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Важно дать тесту хорошо подойти и не пропускать этап расстойки сформированных булочек. Подают пампушки горячими, смазанными сливочным маслом или чесночным соусом. Эти булочки особенно хороши с борщом, так как идеально впитывают его аромат и дополняют вкус.

