Завтрак за 15 минут! Кабачковая фокачча с грибами: очень вкусно и просто

Кабачковая фокачча с грибами — итальянский акцент на русский лад. Когда хочется чего-то необычного из кабачков, эта ароматная фокачча станет приятным открытием. Нежное тесто на основе кабачков, хрустящая корочка и грибная начинка с травами — идеальное сочетание для душевного ужина.

Как приготовить:

Натрите 2 молодых кабачка (около 400 г), отожмите сок. Смешайте с 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. оливкового масла, щепоткой соли и прованскими травами. Тесто должно быть липким, но не жидким. Выложите на противень с пергаментом, смажьте маслом и посыпьте морской солью.

Для начинки обжарьте 200 г шампиньонов с 2 зубчиками чеснока и розмарином. Распределите грибы по тесту, слегка вдавливая. Выпекайте при 200 °C 25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, сбрызнув трюфельным маслом.

