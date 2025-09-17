Запечённая свинина с тыквой и овощами: вкусное блюдо для осеннего ужина

Запечённая свинина с тыквой и овощами: вкусное блюдо для осеннего ужина

Запечённая свинина с тыквой и овощами — это осеннее блюдо, сочетающее сладость тыквы, сочность мяса и аромат прованских трав. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится в одном противне.

Ингредиенты

Свиная шейка — 800 г

Тыква баттернат — 450 г

Картофель — 300 г

Шампиньоны — 250 г

Морковь — 120 г

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 5 зубчиков

Масло оливковое — 50 мл

Розмарин свежий — 1 пучок

Тимьян свежий — 1 пучок

Паприка копченая, чеснок, соль и перец — по вкусу

Приготовление

Свинину надрежьте, вложите дольки чеснока, натрите солью, паприкой, сушёным чесноком и розмарином. Обжарьте со всех сторон до корочки. Переложите в противень, накройте фольгой и запекайте 1 час при 180 °C. Овощи нарежьте крупными кусками, обжарьте отдельно на оливковом масле с тимьяном и чесноком. За 20 минут до готовности мяса выложите овощи вокруг свинины и доведите до готовности. Подавайте, украсив свежими травами.

Ранее мы готовили крем-суп из тыквы! Вкуснота для осеннего обеда.