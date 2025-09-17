Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:00

Запечённая свинина с тыквой и овощами: вкусное блюдо для осеннего ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запечённая свинина с тыквой и овощами — это осеннее блюдо, сочетающее сладость тыквы, сочность мяса и аромат прованских трав. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится в одном противне.

Ингредиенты

  • Свиная шейка — 800 г
  • Тыква баттернат — 450 г
  • Картофель — 300 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Морковь — 120 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Масло оливковое — 50 мл
  • Розмарин свежий — 1 пучок
  • Тимьян свежий — 1 пучок
  • Паприка копченая, чеснок, соль и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Свинину надрежьте, вложите дольки чеснока, натрите солью, паприкой, сушёным чесноком и розмарином. Обжарьте со всех сторон до корочки. Переложите в противень, накройте фольгой и запекайте 1 час при 180 °C.
  2. Овощи нарежьте крупными кусками, обжарьте отдельно на оливковом масле с тимьяном и чесноком. За 20 минут до готовности мяса выложите овощи вокруг свинины и доведите до готовности. Подавайте, украсив свежими травами.

Ранее мы готовили крем-суп из тыквы! Вкуснота для осеннего обеда.

свинина
тыква
осень
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.