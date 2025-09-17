Запечённая свинина с тыквой и овощами: вкусное блюдо для осеннего ужина

Запечённая свинина с тыквой и овощами — это осеннее блюдо, сочетающее сладость тыквы, сочность мяса и аромат прованских трав. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится в одном противне.
Ингредиенты
- Свиная шейка — 800 г
- Тыква баттернат — 450 г
- Картофель — 300 г
- Шампиньоны — 250 г
- Морковь — 120 г
- Лук репчатый — 100 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Масло оливковое — 50 мл
- Розмарин свежий — 1 пучок
- Тимьян свежий — 1 пучок
- Паприка копченая, чеснок, соль и перец — по вкусу
Приготовление
- Свинину надрежьте, вложите дольки чеснока, натрите солью, паприкой, сушёным чесноком и розмарином. Обжарьте со всех сторон до корочки. Переложите в противень, накройте фольгой и запекайте 1 час при 180 °C.
- Овощи нарежьте крупными кусками, обжарьте отдельно на оливковом масле с тимьяном и чесноком. За 20 минут до готовности мяса выложите овощи вокруг свинины и доведите до готовности. Подавайте, украсив свежими травами.
