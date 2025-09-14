Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 20:00

Домашняя тушёнка из свинины! Классика домашних заготовок экономит время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя тушёнка из свинины! Настоящая классика домашних заготовок! Ароматная, нежная и невероятно вкусная тушёнка, которая станет вашим главным помощником на кухне. Идеальная основа для супов, рагу, картошки и просто сытный перекус с хлебом. Готовится проще, чем кажется!

Ингредиенты

  • Свинина (лопатка, шея) — 1 кг
  • Соль — 12 г (примерно 1 ст. л. без горки)
  • Перец чёрный горошком — 5–7 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление

  1. Мясо тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками среднего размера. Посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Хорошо перемешайте руками, чтобы специи равномерно распределились. Плотно, но без сильного утрамбовывания разложите мясо по чистым стерилизованным банкам, заполняя их примерно на 3/4. Накройте банки крышками (не закручивая) и поставьте в холодную духовку. Включите нагрев на 150 °C и оставьте на 20–30 минут, пока мясо не прогреется и не пустит сок.
  2. Когда содержимое банок закипит (это будет видно по пузырькам), убавьте температуру до 110–120 °C и томите тушёнку еще 1 час. Достаньте банки из духовки (осторожно, они очень горячие), долейте в каждую до верха выделившийся сок или кипяток, если своего сока мало. Герметично закатайте крышки, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

Ранее мы готовили домашнюю колбасу «Докторская» в кружке! Варим в кастрюле за 35 минут.

тушенка
свинина
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.