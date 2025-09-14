Домашняя тушёнка из свинины! Классика домашних заготовок экономит время

Домашняя тушёнка из свинины! Настоящая классика домашних заготовок! Ароматная, нежная и невероятно вкусная тушёнка, которая станет вашим главным помощником на кухне. Идеальная основа для супов, рагу, картошки и просто сытный перекус с хлебом. Готовится проще, чем кажется!

Ингредиенты

Свинина (лопатка, шея) — 1 кг

Соль — 12 г (примерно 1 ст. л. без горки)

Перец чёрный горошком — 5–7 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление

Мясо тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками среднего размера. Посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Хорошо перемешайте руками, чтобы специи равномерно распределились. Плотно, но без сильного утрамбовывания разложите мясо по чистым стерилизованным банкам, заполняя их примерно на 3/4. Накройте банки крышками (не закручивая) и поставьте в холодную духовку. Включите нагрев на 150 °C и оставьте на 20–30 минут, пока мясо не прогреется и не пустит сок. Когда содержимое банок закипит (это будет видно по пузырькам), убавьте температуру до 110–120 °C и томите тушёнку еще 1 час. Достаньте банки из духовки (осторожно, они очень горячие), долейте в каждую до верха выделившийся сок или кипяток, если своего сока мало. Герметично закатайте крышки, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

Ранее мы готовили домашнюю колбасу «Докторская» в кружке! Варим в кастрюле за 35 минут.