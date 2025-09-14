Запеченные груши в творожной шапке! Нежная вкуснятина на завтрак и перекус!

Запеченные груши в творожной шапке! Нежная вкуснятина на завтрак и перекус!

Нежные, ароматные и изысканные запеченные груши с творогом — это десерт, который поражает простотой и элегантностью! Сочетание сладких груш, тающего творога и пряных ноток превращает обычные ингредиенты в настоящее праздничное блюдо.

Возьмите 4 плотные груши, разрежьте их вдоль пополам и аккуратно удалите сердцевину. В миске смешайте 200 г творога, 2 ст. л. меда, 1 яйцо, щепотку ванилина и 50 г измельченных орехов (грецких или миндаля). Начините грушевые половинки творожной массой, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните груши 1 ст. л. растопленного сливочного масла и посыпьте 1 ч. л. корицы. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до мягкости груш и легкой румяности творожной начинки.

Подавайте теплыми, украсив мятой и каплей меда. Этот десерт хорош и холодным, но особенно восхитителен сразу из духовки, когда груши сочные, а творожная начинка нежная и воздушная. Он станет идеальным завершением ужина или изюминкой воскресного завтрака!

