Заморозки и первый снег: какая погода будет в Москве и Петербурге в октябре Синоптики центра «Фобос» предупредили россиян о нестабильной погоде в октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики предсказали москвичам нестабильную погоду в октябре. Об этом сообщается на сайте проекта «Метеовести» Центра погоды «Фобос». Какую именно погоду ждать жителям российской столицы в ближайшее время?

«Стартовавший с долгожданных дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов», — говорится в сообщении.

Какая погода будет в Москве в октябре

По информации Центра погоды «Фобос», в первой половине октября температура воздуха в Москве может достигать +19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков обещают больше, чем в сентябре. Не исключается первый снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил NEWS.ru, что переход к октябрьским показателям в Москве произойдет резко. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить прохладный воздух с запада и северо-запада.

«Москвичи привыкли к тому, что в сентябре держалось летнее тепло. До конца сентября температура воздуха была близка к рекордно высоким показателям, которые фиксировались в 1899 и 1900 годах — тогда столбики термометров поднимались до отметки +23,3 градуса. Поэтому переход к октябрьским значениям будет восприниматься болезненно. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить воздух с запада и северо-запада», — сказал специалист.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что октябрь в российской столице ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов.

«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17–19 градусов, а второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, а уже в последние дни первой декады октября не исключен и первый снег», — написал синоптик в авторском Telegram-канале.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в первую неделю октября в Северной столице ожидается относительно спокойная погода с небольшими дождями и температурой 10–15 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Очередной циклон, образуясь в районе Англии, придет в регион ночью 4 октября. Сильные дожди пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и во многих районах Ленинградской области», — заявил он в авторском Telegram-канале.

В ночь на 6 октября температура воздуха понизится до +1–6 градусов. К выходным вероятны первые отрицательные температуры и первый снег, днем будет +4–9 градусов.

Где в России будет тепло в октябре

По словам Романа Вильфанда, на юге европейской части России будет держаться «комфортная погода и бархатный сезон продолжится». Температура воздуха там останется в диапазоне 23–26 градусов тепла.

В Пермском крае тоже будет достаточно тепло: там столбики термометров будут показывать 14–19 градусов. В более южных Самарской и Оренбургской областях воздух прогреется до 18–23 градусов.

В каких регионах России ожидается похолодание в октябре

В октябре резкое понижение температуры прогнозируется на Урале (в Свердловской, Челябинской и Курганской областях) и густонаселенных районах юга Сибири (в Новосибирской, Омской, Томской областях, а также в Алтайском крае). Ночью там ожидаются заморозки — до −3 градусов. Начиная со вторника и среды, 3–4 октября, в этих регионах начнется потепление, днем температура достигнет 15–20 градусов.

Роман Вильфанд отметил, что в Якутии столбики термометров в дневные часы будут показывать 5–10 градусов. По его словам, это довольно высокие показатели, так как нормой для этого времени года, например в Якутске, считаются 6–7 градусов мороза. На севере республики ожидаются умеренные осадки — в том числе мокрый снег. Такая же погода ждет жителей Иркутской области.

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