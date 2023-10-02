Вильфанд предсказал скорый старт отопительного сезона в Москве Синоптик Вильфанд: с четверга Москва окажется под воздействием холодного циклона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве в скором времени начнется отопительный сезон — с четверга столица окажется под воздействием холодного циклона, предсказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с НСН синоптик подчеркнул, что 5 октября будет переходный период, температура воздуха составит около 15 градусов, а в выходные столбили термометров днем покажут 5-10 градусов.

В субботу мы окажемся в центре этого циклона. Поэтому значительное понижение температуры в выходные дни, температурный фон ночью — от 0 до 5 градусов, днем от 5 до 10. Отопительный период начинается, когда пять дней среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов, в выходные уже будет ниже, — пояснил Вильфанд.

Эксперт уточнил, что в Москве на этой неделе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. Снега в ближайшее время, по его словам, не предвидится. Синоптик пояснил, что погода до 4 октября будет определяться переносом теплых воздушных масс с юга. Температура будет на четыре градуса выше нормы.

Погода будет существенно отличаться от предыдущей недели, тип погоды поменяется, будет больше облаков, существенных осадков не прогнозируется, местами пройдет дождь. До этого было голубое небо, солнце, такого теперь нет, — уточнил Вильфанд.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. По его словам, во второй половине месяца наступят первые заморозки.