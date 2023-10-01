Погода в Москве и Подмосковье завтра и послезавтра: будет ли тепло Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, какая погода будет в начале октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что в начале текущего месяца жителей российской столицы ожидает похолодание. Какой будет погода в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2 и 3 октября?

Погода в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По словам Вильфанда, переход к октябрьским показателям будет проходить у жителей столицы болезненно — уже в воскресенье, 1 октября, погода поменяется, пройдет дождь. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить воздух с запада и северо-запада.

В начале следующей недели в Москве и Московской области температура воздуха останется на три-четыре градуса выше нормы, но ниже, чем в дни экстремальных рекордов конца сентября, отметил синоптик.

Вильфанд сообщил, что 2 и 3 октября в Москве и Подмосковье температура воздуха днем прогнозируется в диапазоне 14–16 градусов, а к среде, 4 октября, повысится до 15–20, но в то же время ожидается дождь.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов.

«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17–19 градусов, а второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, а уже в последние дни первой декады октября не исключен и первый снег», — резюмировал метеоролог.

В Московской области, по данным «Фобоса», 2 октября ожидается малооблачная погода. Температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

3 октября в Подмосковье в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью до 10 градусов тепла. Днем столбики термометра будут показывать от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в СПб и Ленинградской области 2 и 3 октября

По данным Центра погоды «Фобос», в Санкт-Петербурге 2 октября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Днем в Северной столице ожидается до плюс 14 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. 3 октября в Северной столице в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем прогнозируется от 14 до 16 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

В Ленинградской области 2 октября ожидается переменная облачность. Днем от 12 до 14 градусов тепла. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

3 октября в ЛО в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью до 10 градусов тепла. Днем до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, среднемесячная температура сентября в культурной столице составила 16,4 градуса, что является рекордом за весь ряд наблюдений с 1881 года.

«Среднемесячная температура в Санкт-Петербурге +16,4 градуса стала не только рекордной за весь ряд наблюдений с 1881 года, но и превысила предыдущий рекорд сразу на 1,5 градуса. В 1938 году среднемесячная температура была всего +14,9 градуса, а в этом году сразу преодолела и 15-, и 16-градусную отметку. Надо отметить, что основной вклад в это рекордное значение температуры внесла третья декада сентября», — рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

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