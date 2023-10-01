Как прошел самый теплый сентябрь в Москве: фото отдыхающих в парках горожан

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Люди отдыхают в Воронцовском парке в Москве

Сентябрь 2023 года в Москве по средней температуре месяца был на три градуса теплее климатической нормы. Прежний рекордсмен — сентябрь 1938 года, тогда температура превысила климатические нормы на 2,9 градуса.

1 октября в Москву пришла по-настоящему осенняя погода — стало пасмурно и заметно прохладнее, пошел дождь. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в первой половине следующей недели температура воздуха в столичном регионе будет оставаться выше нормы, хотя и «в октябрьском исполнении».

Синоптик также отметил, что москвичи, привыкшие к теплому сентябрю, могут болезненно воспринять этот переход. Однако перемена погоды не расстроила планы жителей столицы на выходные. Они гуляют по территориям музеев-заповедников «Кусково» и «Царицыно», наслаждаясь красотами золотой осени. В Воронцовском парке москвичи катаются на лодках и ловят рыбу.

Во ближайшее время синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха. Ночные показатели будут в диапазоне от двух до семи градусов тепла, а дневные, начиная с 5 октября, ожидаются на уровне 9–14 градусов. Погода станет более облачной, атмосферное давление понизится. При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что второй месяц осени в столице будет теплее нормы на три градуса.

По его словам, 1 октября в Московский регион прорвется холодный фронт североатлантического циклона. Облака затянут небосвод, после полудня пойдут ливневые дожди. Это понизит температуру до +13 градусов в дневные часы.

Его коллега Михаил Леус, в свою очередь, заявил, что погода в Москве в октябре будет неустойчивой. Ожидается гораздо больше осадков, чем в сентябре, а в конце первой декады месяца возможно выпадение снега и первые заморозки.

О том, как москвичи отдыхают на природе, — в фотогалерее NEWS.ru.