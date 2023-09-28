Москвичей предупредили о скором окончании бабьего лета Метеоролог Тишковец предсказал конец бабьего лета в Московском регионе 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето в Московском регионе завершится 1 октября, предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «360» он подчеркнул, что в оставшиеся дни сентября температура воздуха может подняться до рекордных показателей.

На пик бабье лето выйдет в пятницу, когда в дневные часы будет +20...+25, а это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было +23,3 градуса в 1900 году, — пояснил Тишковец.

По словам метеоролога, в субботу будет солнечно, но достаточно облачно. Температура воздуха может прогреться до 19-24 градусов. Уже 1 октября в Московский регион придет холодный фронт, предупредил синоптик.

С наступлением октября, 1-го числа, к нам прорвется уже холодный фронт североатлантического циклона. Облака затянут небосвод, после полудня пойдут ливневые дожди. Это понизит температуру до +13...+18 градусов в дневные часы, — заключил Тишковец.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ранее предупредили, что жизнеобеспечение регионов Дальнего Востока может быть нарушено из-за непогоды. В ДФО прогнозируются сильные дожди и порывы ветра до 25 м/с.