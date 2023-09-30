Мокрый снег и порывы ветра: какая погода будет в России с 2 по 8 октября Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какую ждать температуру воздуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России температура воздуха в первую неделю октября будет выше климатической нормы. Заморозки ожидаются в регионах Урала и Сибири, но им на смену быстро придет потепление. Подробнее о том, какая погода прогнозируется на предстоящей неделе с 2 по 8 октября, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве

В первой половине недели температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы, но, как подчеркивает Роман Вильфанд, «в октябрьском исполнении».

«Москвичи привыкли к тому, что в сентябре держалось летнее тепло. До конца месяца температура воздуха будет близка к рекордно высоким показателям, которые фиксировались в 1899 и 1900 годах — тогда столбики термометров поднимались до отметки +23,3 градуса. Поэтому переход к октябрьским значениям будет восприниматься болезненно — уже в воскресенье, 1 октября, погода поменяется, пройдет дождь. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить воздух с запада и северо-запада», — спрогнозировал Вильфанд.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько градусов будет в Подмосковье

По его словам, в первой половине недели в Подмосковье будет умеренно тепло, но более влажно. Температура воздуха останется высокой — примерно на три-четыре градуса выше нормы, но ниже, чем в дни экстремальных рекордов конца сентября, когда превышение многолетних значений достигало восьми градусов. В воскресенье, 1 октября, днем ожидается 15–17 градусов тепла, 2 октября — 14–16, а к среде, 4 октября, повысится до 15–20 градусов, но ожидается дождь.

Во второй половине недели начнется понижение температур. Ночные показатели будут в диапазоне от двух до семи градусов, а дневные, начиная с 5 октября, ожидаются на уровне 9–14 градусов тепла. Но, как подчеркивает научный руководитель Гидрометцентра, этот фон близок к многолетним значениям. Погода станет более облачной, атмосферное давление понизится.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что начало отопительного сезона в Москве может сдвинуться на вторую половину октября из-за того, что второй месяц осени в столице будет теплее нормы.

Какая погода будет в Петербурге

В Петербурге и Ленинградской области на предстоящей неделе ожидается теплая и умеренно дождливая погода. По словам Романа Вильфанда, температура «не будет существенно отличаться от московской». В первой половине недели ночью ожидается 6–11 градусов, дневные — 11–16, что на четыре градуса выше климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России будет тепло

На юге европейской части России, как прогнозирует Роман Вильфанд, будет держаться «комфортная погода и бархатный сезон продолжится». Температура воздуха там останется в диапазоне 23–26 градусов тепла. Температура воды в Черном море — 22–24 градуса. Во второй половине недели ожидаются кратковременные дожди.

В Пермском крае будет достаточно тепло: там столбики термометров будут показывать 14–19 градусов. В более южных Самарской и Оренбургской областях воздух прогреется до 18–23 градусов.

Как отмечает Роман Вильфанд, «супертеплая погода» также ожидается на юге Дальнего Востока — в Приморском крае и Сахалинской области. В этих субъектах рекордные значения наблюдаются и сейчас. В первые дни октября температура там будет около 20–22 градусов, при этом с дождями, особенно на Сахалине и островах Курильской гряды.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что жизнеобеспечение субъектов Дальнего Востока может быть нарушено из-за непогоды. В ДФО прогнозируются сильные дожди и порывы ветра до 35 м/с. В частности, с непогодой столкнутся следующие регионы: Якутия, Бурятия, Забайкальский, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, а также Сахалинская и Амурская области.

В каких регионах России ожидается похолодание

В первые дни октября резкое понижение температуры прогнозируется на Урале (в Свердловской, Челябинской и Курганской областях) и густонаселенных районах юга Сибири (в Новосибирской, Омской, Томской областях, а также в Алтайском крае). В ночные часы там ожидаются заморозки — до −3 градусов. Но начиная со вторника и среды, 3–4 октября, в этих регионах начнется потепление, днем температура достигнет 15–20 градусов, что выше нормы на четыре-пять градусов.

На Таймыре и в других городах Красноярского края в начале недели ожидается понижение температуры. В Красноярске днем будет около 10–12 градусов тепла, но начиная с 3–4 октября, как и в соседних субъектах, потеплеет.

На севере Поволжья — в Нижегородской и Кировской областях — в ночные часы 1 октября ожидаются заморозки, но уже с начала недели там начнется значительное повышение температурного фона до 13–18 градусов.

На предстоящей неделе в Якутии столбики термометров в дневные часы будут показывать 5–10 градусов. Как отмечает Роман Вильфанд, это довольно высокие показатели, потому что нормой для этого времени года, например в Якутске, считаются 6-7 градусов мороза. На севере республики ожидаются умеренные осадки — в том числе мокрый снег. Такая же ситуация ждет жителей Иркутской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Урала 1 октября ожидается прохладная погода с заморозками, но со второго начнется повышение температурного фона. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе днем будет 8–10 градусов — это очень теплая погода для второго осеннего месяца.

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