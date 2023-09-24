Отопительный сезон в Москве может начаться позже обычного Тишковец: отопительный сезон в Москве может начаться во второй половине октября

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Начало отопительного сезона в Москве может сдвинуться на вторую половину октября, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, второй месяц осени в столице будет теплее нормы на три градуса.

Синоптик напомнил, что в соответствии с постановлением правительства России, отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов. В Москве это, как правило, происходит в первых числах октября. Однако, по предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания не ожидается. Более того, существует высокая вероятность мощного потепления и солнечной погоды во второй декаде месяца.

С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо и придется на вторую половину октября, — сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 25 сентября москвичей ждет сравнительно серьезное похолодание. Температура воздуха снизится до 15–20 градусов. Будет заметно прохладнее по сравнению с минувшими выходными, но все же теплее нормы. Он также предупредил, что в ближайшее время следует ожидать самых сильных дождей с начала сезона.