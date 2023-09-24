Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании после осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей с новой недели ждет сравнительно серьезное похолодание, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также предупредил, что в ближайшее время следует ожидать самых сильных дождей с начала сезона.

Начало осени прошло практически без осадков, самый мощный дождь в сентябре составил меньше 3 мм. И действительно, сегодня в ночь прогнозируется дождь, может выпасть от 5 до 7 мм, что нельзя назвать серьезными, сильными осадками. Однако, из-за того, что сентябрь выдался таким засушливым, с начала сезона действительна ожидаются самые сильные дожди, — рассказал Вильфанд.

По его словам, дождь продлится до самого утра и больше до конца недели осадков не ожидается. В то же время следует готовиться к похолоданию. Температура воздуха снизится до 15-20 градусов тепла.

По сравнению с выходными это довольно сильное похолодание, но, если сравнивать с климатической нормой, такие показатели довольно высокие, в четыре раза выше многолетних значений. Нас ожидает очень теплая осень, — заключил эксперт.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 21 сентября москвичи пережили самую теплую ночь за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он отметил, что минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2°C. Такая ночная температура оказалась на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов.