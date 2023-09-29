Врач раскрыла, какие заболевания обостряются из-за холода Врач Махмудова: в холодную погоду может обостряться мигрень

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В холодную погоду могут обостряться некоторые заболевания, среди них в том числе мигрень, предупредила врач-терапевт Ойсана Махмудова. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что рецепторы в области головы на фоне низкой температуры воздуха начинают раздражаться, это провоцирует головные боли.

При низких температурах рецепторы, расположенные в области головы, могут избыточно раздражаться, поэтому возникает головная боль. У метеозависимых людей мигрень может вызывать не только холод, но и другие погодные условия, — пояснила специалист.

По словам врача, холод повышает риск обострения астмы и хронических заболеваний дыхательных путей. Воздух становится сухим, из-за чего дыхательные пути раздражаются, возникает отек. Из-за этого усиливаются симптомы астмы, бронхита, хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, возбудители этих заболеваний лучше чувствуют себя в холодную погоду.

Махмудова уточнила, что у одного из десяти пациентов изменение температуры воздуха совпадает с усилением хронической боли в суставах. При этом врач отмечает, что холод не должен влиять на внутрисуставную жидкость. Специалист объяснила, что число жалоб в холодную или дождливую погоду усиливается из-за общего психологического состояния людей — на фоне ухудшения настроения они начинают больше прислушиваться к собственным ощущением. Повлиять на здоровье может и снижение активности.

Похолодание может вызвать обострение болезней сердца и сосудов. Кровь становится более вязкой, сердцу тяжелее проталкивать ее по сосудам. Врач подчеркнула, что пульс и артериальное давление увеличиваются, из-за чего у людей обостряются симптомы. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до сердечных приступов.

Махмудова добавила, что в холодную погоду люди чаще страдают от простудных заболеваний. Она пояснила, что это связано с активностью вирусов. Кроме того, люди большую часть времени проводят в теплом помещении, где могут контактировать с заболевшими.

При этом в некоторых аспектах холод положительно влияет на состояние человека. Например, улучшается качество сна, а зимой мозгу нужно тратить меньше ресурсов для решения когнитивных задач. В связи с этим в холодную погоду человек прикладывает меньше усилий для выполнения интеллектуальной работы, уточнила специалист.

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