Непогода может нарушить жизнеобеспечение регионов Дальнего Востока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жизнеобеспечение регионов Дальнего Востока может быть нарушено из-за непогоды, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). В ДФО прогнозируются сильные дожди и порывы ветра до 25 м/с.

На текущей неделе ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения, — говорится в сообщении.

Жизнеобеспечение может быть нарушено в населенных пунктах Якутии, Бурятии, Забайкальском, Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской и Амурской областях. Источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный ветер и осадки от 25 до 35 мм.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что с понедельника, 25 сентября, в город придет сравнительно серьезное похолодание — температура снизится до 15–20 градусов тепла. Несмотря на это, метеоролог назвал нынешнюю осень очень теплой по сравнению с климатической нормой.

21 сентября москвичи пережили самую теплую сентябрьскую ночь за всю историю регулярных метеонаблюдений. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2 °C. Такая ночная температура оказалась на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов.