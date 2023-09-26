Когда в Москве включат отопление в 2023 году, ждать ли в начале октября Синоптик Леус спрогнозировал заморозки в Москве 27 и 28 сентября

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в столичном регионе в ближайшие две ночи ожидаются заморозки. Когда в Москве может стартовать отопительный сезон?

Какая погода будет в Москве в ближайшие дни

По словам Леуса, сентябрь 2023 года в центральных областях Европейской России нельзя назвать осенним месяцем. К примеру, в Москве средняя температура почти на три градуса превышает климатическую норму, а из прошедших дней половина была с летней температурой — среднесуточные показания термометров превышали отметку +15 градусов тепла.

«Более того, сентябрь 2023 года тут [в Москве] может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет. Похожая картина складывается и в соседних регионах: положительная температурная аномалия составляет от двух градусов в Туле и Владимире до +2,7 градуса в Твери», — отметил специалист.

При этом синоптик добавил, что утром 27 и 28 сентября в регионе возможны заморозки, однако днем температура воздуха будет прогреваться выше 20 градусов.

«В условиях антициклональной погоды днем воздух будет прогреваться в среду до +16...+21 градуса, еще на пару градусов теплее будет в четверг. Пик волны тепла придется на пятницу, когда воздух прогреется до +19...+24 градусов», — рассказал Леус.

Когда включают отопление в Москве в 2023 году

В российской столице включают отопление по распоряжению Правительства города, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов тепла, а по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение, говорится на сайте мэра Москвы.

Работы по включению отопления проводятся в течение суток.

«Сначала батареи включают на социальных объектах (в детских садах, школах, больницах, поликлиниках), затем в жилых домах, потом на промышленных предприятиях. Выключают отопление в обратном порядке — сначала на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом в социальных учреждениях», — говорится на портале.

При необходимости отопление могут включить раньше в больницах, поликлиниках, школах и других объектах социальной инфраструктуры.

24 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопительный сезон в Москве может начаться во второй половине октября, потому что второй месяц осени в столице будет теплее нормы на три градуса.

«С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо и придется на вторую половину октября», — подчеркнул он.

В 2022 году отопительный сезон в российской столице стартовал 18 сентября из-за резкого похолодания.

Как в Москве изменят систему оплаты отопления

19 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому планируется изменить систему оплаты отопления в российской столице. Власти Москвы могут наделить правом субсидировать компании, которые снабжают теплом многоквартирные дома.

Отмечается, что законопроект был разработан по приказу президента России Владимира Путина. Руководство города сможет самостоятельно устанавливать особенности определения суммы оплаты за отопление в жилых домах, что позволит предотвратить рост стоимости услуг ЖКХ.

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