Синоптик спрогнозировал «капризную» зиму в России Синоптик Тишковец: погода предстоящей зимой будет неустойчивой и капризной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Предстоящая зима в России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik. По его словам, типичная температура для этого времени года установится в ноябре.

Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, — сказал эксперт.

Холодные дни будут чередоваться с оттепелью, а снегопады — сменяться ледяными дождями. Слякотная и капризная погода установится из-за явления Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана). В большинстве российских регионов средняя температура воздуха превысит климатическую норму на один — три градуса, рассказал Тишковец.

Недавно ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый снег в Центральной России может выпасть на стыке первой и второй декад октября. По его словам, температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы. Сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет, средняя температура в Москве превышала норму на три градуса.