Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег Синоптик Леус допустил первый снег в Москве уже в октябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первой декаде октября в Москве возможен первый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в октябре будет больше осадков, чем в сентябре.

Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичей еще увидят на столичных термометрах значения в плюс 17–19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки, — сказал Леус.

В Норильске Красноярского края в конце сентября выпал снег, местные жители публиковали в Сети кадры. На дороги в авральном режиме вышла коммунальная техника.

По данным РЕН ТВ, только утром 29 сентября в городе было зафиксировано около 20 аварий, связанных с внезапным выпадением осадков. В частности, сообщается о ДТП с участием пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Алтай выпал первый снег. Один из пользователей соцсетей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег. Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.

О первом снеге сообщали и жители Междуреченска в Кемеровской области. В том же регионе увидели за окном зимнюю погоду жители города Юрга. В Красноярском крае водителей предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».