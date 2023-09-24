В нескольких российских регионах выпал снег На Алтае, в Кузбассе и под Красноярском выпал первый снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Республике Алтай выпал первый снег, сообщают местные жители в социальных сетях. Один из пользователей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе во «ВКонтакте». На кадрах видно падающий хлопьями снег.

Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.

О первом снеге сообщают и жители Междуреченска в Кемеровской области. В том же регионе увидели за окном зимнюю погоду жители города Юрга.

В Красноярском крае водителей предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в Сибири с 25 сентября до 1 октября практически каждый день будут идти существенные осадки. В большинстве районов выпадет снег. Такой прогноз, по его словам, касается не только высокогорных районов, но и предгорья. Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края двинутся на юго-восток и к середине недели придут на Байкал. Там дневная температура будет держаться в районе 5–7 градусов, а ночная — 0–2 градусов.