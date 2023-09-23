Резкое похолодание и снег обрушатся на Сибирь Синоптик Ильин заявил, что в Сибирь придут резкое похолодание и снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в Сибири с 25 сентября до 1 октября практически каждый день будут идти существенные осадки. В большинстве районов там выпадет снег. Такой прогноз, по его словам, касается не только высокогорных районов, но и предгорья.

В Сибири редкий день обойдется без осадков. В северных районах это будет снег, на юге не исключен снег с дождем. В Красноярском крае начало недели будет очень холодным: дневная температура на юге региона опустится до 5-8 градусов. Туда придет холодный арктический воздух с Таймыра, — рассказал Ильин.

Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края двинутся на юго-восток и к середине недели придут на Байкал. Там дневная температура будет держаться в районе 5-7 градусов, а ночная — около 0-2 градусов.

В высокогорных районах ожидаются слабые заморозки и мокрый снег с дождем. А с середины недели, даже ближе к концу, потеплеет где-то до 16 градусов. Такие температуры ниже климатической нормы примерно на 4 градуса, — сказал синоптик.

Снег на следующей неделе ожидается и в северных регионах Дальнего востока, добавил Ильин. На Чукотке он будет идти практически всю первую половину недели, но потом осадки прекратятся. А в Якутии снег ожидается ближе к концу недели. Причем он будет идти не только по ночам, но и в дневные часы, говорит синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, когда в Москве выпадет снег. По его словам, в столице его стоит ждать ближе к 20-м числам ноября.