Когда первый снег выпадет в Москве и Петербурге, ждать ли его в сентябре Вильфанд рассказал, когда в Москве может выпасть первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, стоит ли жителям Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время ждать снег. Что еще он сообщил?

Когда выпадет первый снег в Москве и Петербурге

По словам Шувалова, снег осенью возможен, но ждать в ближайшее время его не стоит.

«Снег осенью возможен, и такие факторы уже отмечались ранее, однако с нынешней синоптической ситуацией ожидать снега в Москве или Санкт-Петербурге не приходится. Для такой смены погоды должно организоваться „вторжение“ холода, после которого наступит понижение фронтальной зоны», — рассказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил NEWS.ru, что снег может выпасть в Москве ближе к 20-м числам ноября, но делать точный прогноз еще достаточно рано.

«Снег осенью возможен, однако это крайне редкое явление. В последний раз сильный снегопад наблюдался в Москве еще в 70-х годах. Пока предпосылок для осадков не наблюдается, по крайней мере в ближайшие недели. В субботу, 16 сентября, в Москве, правда, ожидается похолодание, в ночные часы возможны заморозки», — пояснил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в выходные в Москве, Московской области и Петербурге

По данным портала Meteovesti, в российской столице 16 сентября ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до 11 градусов тепла. Днем ожидается до плюс 17–19 градусов, ветер северный, умеренный.

17 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью температура будет держаться в районе 12 градусов тепла. Днем прогнозируется до 20 градусов тепла, ветер юго-западный, умеренный.

По словам Вильфанда, в Московской области в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься ниже двух градусов.

«В Московской области температура в ночь на воскресенье будет от 0 до плюс 5 градусов, а в районах с высокой теплопроводностью почвы — даже заморозки до минус 2 градусов. Речь, в частности, о Дмитровском районе, Егорьевском районе, Черустях и так далее», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Метеоролог объяснил, что в спальных районах Подмосковья температура в ночь на воскресенье ожидается плюс 3–5 градусов, а заморозки связаны с антициклоном. Днем станет заметно теплее, в районе 20 градусов.

В Санкт-Петербурге 16 сентября ожидается переменная облачность. Ночью до плюс 8–10 градусов, а днем от 18 до 20 градусов тепла, ветер юго-западный, умеренный.

17 сентября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью столбик термометра будет показывать до плюс 13 градусов тепла. Днем прогнозируется до 23 градусов тепла, ветер южный, сильный, порывы до 12 м/с.

По данным синоптика Александра Колесова, в Северной столице 13 сентября был установлен температурный рекорд.

«Вчера окончательный максимум температуры в Санкт-Петербурге остановился на отметке +24,6 градуса. Это теперь новый рекорд для 13 сентября. <...> А вот среднесуточная температура воздуха все же превысила отметку 20 градусов, достигнув +20,5 градуса. Вчера был перекрыт экстремум 1969 года — +18,5 градуса. Теперь для 13 сентября это самые теплые сутки в истории Санкт-Петербурга», — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

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