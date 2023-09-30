«Бархатный сезон продолжается»: Вильфанд о погоде на Черном море Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду на юге России в начале октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в регионах юга европейской части России и на черноморских курортах в первую неделю октября будет комфортной и оптимальной для бархатного сезона, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет в диапазоне 23–26 градусов тепла.

На юге Европейской России будет комфортная погода. Температура воздуха будет держаться в диапазоне 23–26 градусов тепла. Температура воды в Черном море — 22–24 градуса. Бархатный сезон продолжается, — отметил Вильфанд.

В начале недели, по его словам, в курортных регионах черноморского побережья, а также соседних субъектов прогнозируется погода без осадков. Во второй половине первой недели октября ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ранее Вильфанд сообщил, что в конце октября на территории России начнется рост «барических депрессий», обуславливающих ненастную и холодную погоду. Он также указал на то, что наиболее «депрессивным» месяцем считается ноябрь.

Также научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что изменения погоды негативно отразятся и на людях. Вильфанд привел данные медиков о том, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению и ведет к развитию депрессии.