Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 октября в Москве прогнозируется похолодание, температура понизится до 15–17 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом в столице будет преимущественно облачно и без осадков, отметил метеоролог.

Наступила осень! С 1 октября в Москве прогнозируется похолодание, температура понизится до 15–17 градусов тепла, при этом начало недели пройдет без дождей. В четверг ожидается вторая волна понижения температуры, которой будет сопутствовать пронизывающий северо-западный ветер. С 5 октября температуры начнут стремиться к 10 градусам тепла. И уже к концу недели столбики термометра опустятся до одного — шести градусов тепла в ночные часы. По области местами возможны заморозки, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой. Холодные дни будут чередоваться с оттепелью, а снегопады — сменяться ледяными дождями. Слякотная и капризная погода установится из-за явления Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана). В большинстве российских регионов средняя температура воздуха превысит климатическую норму на один — три градуса, рассказал синоптик.