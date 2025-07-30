Залила заправкой и перемешала! Обалденные баклажаны по-корейски за 30 минут

Баклажаны по-корейски — огненная закуска с восточным характером. Если обычные баклажаны кажутся вам пресными, этот рецепт перевернет ваши представления! Пряные, в меру острые, с насыщенным вкусом кунжута и соевого соуса, эти баклажаны станут звездой любого застолья. Секрет — в особой заправке, которая превращает простые овощи в блюдо с настоящим корейским акцентом. Подавайте их теплыми с рисом или холодными как закуску — в любом случае они исчезнут со стола моментально!

2 крупных баклажана нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните влагу. Обжарьте на оливковом масле до румяности. 1 красный, 1 желтый и 1 зеленый перец нарежьте соломкой, 1 маленький кочан китайской капусты — тонкими полосками. 4–6 зубчиков чеснока и 5 см имбиря измельчите, пучок зеленого лука нарежьте наискосок, 1 красный перец чили — тонкими колечками. Для заправки смешайте 100 мл соевого соуса, 3 ст. л. кунжутного масла, 1 ч. л. соли, 1–2 ст. л. сахара, 1–2 ст. л. рисового уксуса и 1 ст. л. жареного кунжута. В большой миске соедините все овощи, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

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