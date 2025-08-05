Заквашиваю кабачки килограммами — зимой съедаем за неделю! Рецепт-новинка

Ферментированные кабачки с чесноком — хрустящая находка для гурманов. Когда сезон кабачков в разгаре, а традиционные рецепты уже надоели, этот необычный способ ферментации станет настоящим открытием! В отличие от привычных маринадов с уксусом, здесь работает натуральный процесс брожения, который создает неповторимый вкус с приятной кислинкой и сохраняет хрустящую текстуру. Готовится элементарно, а результат превосходит все ожидания!

Для начала берем молодые плотные кабачки (около 2 кг) — важно, чтобы они были с нежной кожицей и мелкими семенами. Тщательно моем и нарезаем кружочками толщиной 1–1,5 см. В стерильную трехлитровую банку плотно укладываем кабачки, пересыпая их 3–4 измельченными зубчиками чеснока и небольшим пучком свежего укропа. Готовим рассол: на 1 литр кипяченой охлажденной воды добавляем 1,5 столовые ложки соли без горки (лучше использовать каменную, не йодированную). Заливаем кабачки рассолом полностью, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху ставим груз (можно использовать маленькую баночку с водой), чтобы все овощи оставались под рассолом. Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 2–3 дня — за это время начнется процесс активного брожения, появятся пузырьки и характерный кисловатый запах. Как только рассол слегка помутнеет, а вкус кабачков приобретет приятную кислинку, переставляем банку в холодильник. Через неделю закуска достигнет идеального вкуса — пикантного, с нотками чеснока и легкой остротой. Хранится такая заготовка в холодильнике до двух месяцев, если, конечно, ее не съедят раньше! Подавать можно как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать как необычный гарнир к мясным блюдам.

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