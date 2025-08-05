Привет от турецкого повара! Кабачковые уголки с фаршем: завтрак за 20 минут

Привет от турецкого повара! Кабачковые уголки с фаршем: завтрак за 20 минут

Готовим кабачковые уголки с фаршем как в Турции. Это блюдо сочетает нежность молодых кабачков с насыщенным вкусом мясной начинки, создавая идеальный баланс легкого и сытного. В отличие от традиционной долмы, уголки получаются более сочными и быстрее готовятся, сохраняя при этом всю глубину вкуса.

Как приготовить

Молодые кабачки нарезаем крупными треугольниками толщиной 1,5–2 см. Аккуратно удаляем часть мякоти, формируя «кармашки». Для начинки смешиваем говяжий фарш с мелко нарезанным луком, добавляем тертую морковь, рубленую зелень укропа, соль и черный перец.

Полученной массой заполняем кабачковые уголки. Обжариваем их на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон. Затем перекладываем в сотейник, заливаем смесью томатной пасты и воды (2 ст. л. пасты на 200 мл воды), добавляем лавровый лист и тушим под крышкой 20–25 минут на медленном огне.

Подаем горячими, украсив свежей зеленью и сметаной. Кабачки получаются нежными, но сохраняют форму, а фарш пропитывается овощным соком и томатной кислинкой.

Совет: для пикантности можно добавить в начинку немного аджики или молотого кориандра. Эти уголки хороши и как самостоятельное блюдо, и как оригинальный гарнир!

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