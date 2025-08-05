Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные! Идеальное блюдо для ужина — нежные кабачки с начинкой, запечённые до румяной корочки. Просто, вкусно и очень аппетитно!
Ингредиенты
- Кабачки — 2–3 шт.
- Помидоры — 3–4 шт.
- Грудинка копченая — 100 г
- Твёрдый сыр — 150 г
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Свежая зелень (петрушка, укроп)
Приготовление
- Кабачки нарезаем поперёк ломтиками толщиной 1,5–2 см, но не до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый разрез кладём кусочек помидора, сыра и грудинки.
- Выкладываем на противень, посыпаем паприкой и запекаем 30 минут при 200–220 °C. Достаём, добавляем ещё немного сыра и зелени, отправляем в духовку ещё на 15 минут.
Подавать горячими, украсив зеленью. Аромат просто волшебный!
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