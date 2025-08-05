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05 августа 2025 в 10:00

Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные! Идеальное блюдо для ужина — нежные кабачки с начинкой, запечённые до румяной корочки. Просто, вкусно и очень аппетитно!

Ингредиенты

  • Кабачки — 2–3 шт.
  • Помидоры — 3–4 шт.
  • Грудинка копченая — 100 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, укроп)

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем поперёк ломтиками толщиной 1,5–2 см, но не до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый разрез кладём кусочек помидора, сыра и грудинки.
  2. Выкладываем на противень, посыпаем паприкой и запекаем 30 минут при 200–220 °C. Достаём, добавляем ещё немного сыра и зелени, отправляем в духовку ещё на 15 минут.

Подавать горячими, украсив зеленью. Аромат просто волшебный!

Ранее мы делились рецептом из кабачков! «Тёщин язык» — пикантная закуска на зиму.

кабачки
овощи
грудинка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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