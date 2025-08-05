Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные!

Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные!

Кабачки-гармошки с сыром и копченой грудинкой — сочные и ароматные! Идеальное блюдо для ужина — нежные кабачки с начинкой, запечённые до румяной корочки. Просто, вкусно и очень аппетитно!

Ингредиенты

Кабачки — 2–3 шт.

Помидоры — 3–4 шт.

Грудинка копченая — 100 г

Твёрдый сыр — 150 г

Соль, перец, паприка — по вкусу

Свежая зелень (петрушка, укроп)

Приготовление

Кабачки нарезаем поперёк ломтиками толщиной 1,5–2 см, но не до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый разрез кладём кусочек помидора, сыра и грудинки. Выкладываем на противень, посыпаем паприкой и запекаем 30 минут при 200–220 °C. Достаём, добавляем ещё немного сыра и зелени, отправляем в духовку ещё на 15 минут.

Подавать горячими, украсив зеленью. Аромат просто волшебный!

Ранее мы делились рецептом из кабачков! «Тёщин язык» — пикантная закуска на зиму.