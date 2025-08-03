«Тёщин язык» — пикантная закуска на зиму! Вкуснота из кабачков

«Тёщин язык» — пикантная закуска из кабачков на зиму. Эта остро-сладкая заготовка с насыщенным томатным вкусом и чесночным ароматом станет идеальной парой к мясу или самостоятельной закуской.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг (очищенные)

Помидоры — 1 кг

Перец болгарский — 4 шт.

Чеснок — 2 головки

Перец горький — 1 шт.

Масло растительное — 200 мл

Сахар — 200 г

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 2 ч. л.

Приготовление

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками (как язычки). Помидоры, перцы и чеснок прокрутите через мясорубку. В глубокой кастрюле смешайте овощную массу с маслом, сахаром и солью. Доведите до кипения, добавьте кабачки. Тушите 40 минут на среднем огне, помешивая. В конце влейте уксус. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить остывать под тёплым одеялом.

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