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03 августа 2025 в 21:45

«Тёщин язык» — пикантная закуска на зиму! Вкуснота из кабачков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Тёщин язык» — пикантная закуска из кабачков на зиму. Эта остро-сладкая заготовка с насыщенным томатным вкусом и чесночным ароматом станет идеальной парой к мясу или самостоятельной закуской.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 кг (очищенные)
  • Помидоры — 1 кг
  • Перец болгарский — 4 шт.
  • Чеснок — 2 головки
  • Перец горький — 1 шт.
  • Масло растительное — 200 мл
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками (как язычки). Помидоры, перцы и чеснок прокрутите через мясорубку. В глубокой кастрюле смешайте овощную массу с маслом, сахаром и солью. Доведите до кипения, добавьте кабачки.
  2. Тушите 40 минут на среднем огне, помешивая. В конце влейте уксус. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить остывать под тёплым одеялом.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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