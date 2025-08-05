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05 августа 2025 в 10:00

Чем проще, тем вкуснее! Кабак долма по-турецки: без возни и стояния у плиты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабак долма по-турецки — нежное воплощение восточного гостеприимства. Это блюдо — настоящая поэзия турецкой кухни, где молодые кабачки превращаются в изысканные сосуды для ароматной начинки. В отличие от привычных голубцов, здесь всё пропитано мягкими восточными специями и оливковым маслом , что создает неповторимый средиземноморский шарм.

Секретный рецепт от стамбульских хозяек:

Выбираем молодые кабачки цилиндрической формы. Аккуратно вырезаем сердцевину, формируя «стаканчики». Для начинки смешиваем бараний фарш с отварным рисом, добавляем рубленый лук, томатную пасту, молотый кумин, корицу и мяту. Этой смесью плотно начиняем кабачки, оставляя 1 см до края.

Укладываем в широкую кастрюлю, заливаем смесью оливкового масла и воды (2:1), добавляем дольки лимона и щепотку сахара. Тушим под крышкой на медленном огне 40–50 минут. Подаём охлаждёнными, полив йогуртом с чесноком и украсив зернами граната.

Фишка блюда: при тушении кабачки пропитываются цитрусовыми нотками, а мята в начинке даёт освежающий контраст. Это тот случай, когда простое угощение становится праздником вкуса!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
завтраки
кулинария
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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