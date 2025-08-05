Вместо сырников и оладий пеку чудо-лепешку! Всего 3 ингредиента и кабачок!

Вместо сырников и оладий пеку чудо-лепешку! Всего 3 ингредиента и кабачок!

Кабачковая лепёшка — спасение для уставших хозяек! Надоели традиционные драники и сырники? Попробуйте этот невероятно простой вариант из кабачков — минимум возни, максимум вкуса. Даже если вы ни разу не готовили, эта лепёшка получится с первого раза!

Рецепт до безобразия прост:

Натираем на крупной тёрке 2 молодых кабачка (кожуру не чистим). Солим и оставляем на 10 минут, затем хорошенько отжимаем. Добавляем 2 яйца, 5 ст. л. муки (можно заменить на крахмал) и любую зелень по вкусу. Тесто должно напоминать густую сметану.

Разогреваем сковороду с маслом, выливаем тесто как на оладьи, но не перемешиваем — пусть образуется единая лепёшка. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 7–8 минут до румяной корочки снизу. Затем переворачиваем (можно помочь себе тарелкой), снова накрываем крышкой и готовим ещё 5 минут.

Подаём со сметаной или чесночным соусом. Получается нежная внутри и хрустящая снаружи лепёшка — идеальный завтрак или лёгкий ужин. А главное — никакой возни с формовкой, как с сырниками, и никакой утомительной жарки порциями, как с драниками!

Секрет успеха: если хотите более плотную текстуру, добавьте в тесто 2 ст. л. тёртого сыра.

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