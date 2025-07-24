Закусочные сырные кексы! Вкуснятина с зеленью и чесноком — замена хлебу. Они подойдут и как перекус, и как закуска к супу или салату. Начинка из моцареллы делает серединку мягкой, тянущейся, а аромат зелени и чеснока добавляет пикантности.

Ингредиенты

Молоко — 220 мл

Сметана — 50 г

Масло растительное — 50 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 260 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сыр твёрдый — 150 г

Петрушка — 10 г

Чеснок — 10 г

Соль — 0,5 ч. л.

Перец чёрный — 1 щепотка

Моцарелла — 100 г

Приготовление

Смешайте муку с разрыхлителем, солью и перцем. В другой миске соедините яйцо, сметану и масло. Влейте молоко и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте мучную смесь, размешивая до гладкого теста. Натрите сыр, добавьте в тесто и перемешайте. Измельчите зелень и чеснок, добавьте в тесто. Моцареллу нарежьте кубиками. Формочки заполните на треть, положите по кубику моцареллы, сверху добавьте ещё теста. Выпекайте при 180 °С 25 минут. Остудите маффины и подавайте к столу.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.