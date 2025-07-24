Закусочные сырные кексы! Вкуснятина с зеленью и чесноком — замена хлебу. Они подойдут и как перекус, и как закуска к супу или салату. Начинка из моцареллы делает серединку мягкой, тянущейся, а аромат зелени и чеснока добавляет пикантности.
Ингредиенты
- Молоко — 220 мл
- Сметана — 50 г
- Масло растительное — 50 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 260 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Сыр твёрдый — 150 г
- Петрушка — 10 г
- Чеснок — 10 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1 щепотка
- Моцарелла — 100 г
Приготовление
- Смешайте муку с разрыхлителем, солью и перцем. В другой миске соедините яйцо, сметану и масло. Влейте молоко и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте мучную смесь, размешивая до гладкого теста. Натрите сыр, добавьте в тесто и перемешайте.
- Измельчите зелень и чеснок, добавьте в тесто. Моцареллу нарежьте кубиками. Формочки заполните на треть, положите по кубику моцареллы, сверху добавьте ещё теста. Выпекайте при 180 °С 25 минут. Остудите маффины и подавайте к столу.
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