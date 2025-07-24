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24 июля 2025 в 15:45

Закусочные сырные кексы! Вкуснятина с зеленью и чесноком — замена хлебу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закусочные сырные кексы! Вкуснятина с зеленью и чесноком — замена хлебу. Они подойдут и как перекус, и как закуска к супу или салату. Начинка из моцареллы делает серединку мягкой, тянущейся, а аромат зелени и чеснока добавляет пикантности.

Ингредиенты

  • Молоко — 220 мл
  • Сметана — 50 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 260 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Петрушка — 10 г
  • Чеснок — 10 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1 щепотка
  • Моцарелла — 100 г

Приготовление

  1. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и перцем. В другой миске соедините яйцо, сметану и масло. Влейте молоко и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте мучную смесь, размешивая до гладкого теста. Натрите сыр, добавьте в тесто и перемешайте.
  2. Измельчите зелень и чеснок, добавьте в тесто. Моцареллу нарежьте кубиками. Формочки заполните на треть, положите по кубику моцареллы, сверху добавьте ещё теста. Выпекайте при 180 °С 25 минут. Остудите маффины и подавайте к столу.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

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маффины
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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