27 сентября 2025 в 04:18

В Кривом Роге застрелили важную спортивную фигуру

В Кривом Роге застрелили президента федерации самбо Понырко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко, сообщает украинский «Канал 24». Журналисты отметили, что еще один человек получил ранения.

При этом, как уточняется, на место прибыла следственно-оперативная группа и эксперты. Они пытаются установить личность стрелявшего. В районе города введен оперативный план «Сирена».

Ранее в украинском городе Сумы произошло убийство журналиста-расследователя Александра Тахтая. Он был известен своими материалами о коррупции среди местных властей и силовиков, журналист активно критиковал командование Вооруженных сил Украины и занимался расследованиями коррупционных схем. Особое внимание он уделял деятельности руководителей Сумской областной администрации, местной полиции и представителей ВСУ.

До этого выяснилось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ убили двух сослуживцев, пытавшихся бежать с позиций, чтобы спастись от гибели. Инцидент произошел в Харьковской области.

Кривой Рог
стрельба
Украина
смерти
