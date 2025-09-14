Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 15:03

Яичные маффины с грибами, сыром и шпинатом! Хит на завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные, сытные и ароматные яичные маффины с грибами, сыром и шпинатом — это идеальный завтрак или перекус, который зарядит энергией на весь день! Они сочетают в себе лёгкость яичной основы, пикантность грибов и полезность шпината.

Разогрейте духовку до 180 °C. Обжарьте 200 г измельчённых шампиньонов с 1 мелко нарезанной луковицей до золотистого цвета. Добавьте 50 г свежего шпината и тушите до мягкости. В отдельной миске взбейте 6 яиц с 50 мл молока, посолите и поперчите по вкусу. Смешайте яичную смесь с грибами и шпинатом, добавьте 100 г тёртого сыра. Разлейте массу по формочкам для маффинов, предварительно смазанным маслом. Выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте маффинам немного остыть перед подачей. Эти маффины хороши как горячими, так и холодными — их можно брать с собой на работу или на пикник. Они остаются сочными и нежными даже на следующий день. Подавайте их с свежими овощами или ломтиком авокадо для полноценного завтрака.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
маффины
шпинат
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
