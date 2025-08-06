Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:55

Из 5 кг огурцов вышло 10 банок мечты! Закрываем хрустящие огурцы в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие маринованные огурцы — хрустящее удовольствие на зиму. Когда летний урожай огурцов в разгаре, а душа просит чего-то необычного, этот рецепт становится настоящей находкой! Сладковато-пряные огурчики с приятной кислинкой — идеальная закуска к картошечке, мясным блюдам или просто к рюмочке хорошей водки. А главное — готовятся они элементарно и хранятся до самой весны!

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • 600-700 г мелких огурцов (корнишоны или черношипые)

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 зонтик укропа

  • 1 лист хрена

  • 3 горошины черного перца

  • 1-2 бутона гвоздики

Маринад на 1 литр воды:

  • 50 г сахара

  • 25 г соли

  • 50 мл 9% уксуса

Приготовление:

  1. Огурцы замачиваем в холодной воде на 2-3 часа.

  2. На дно стерильной банки кладем специи, плотно укладываем огурцы.

  3. Кипятим воду с сахаром и солью, в конце добавляем уксус.

  4. Заливаем огурцы кипящим маринадом, накрываем крышкой, оставляем на 10 мин.

  5. Сливаем маринад обратно в кастрюлю, снова доводим до кипения.

  6. Заливаем второй раз, сразу закатываем.

  7. Переворачиваем, укутываем до остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке

огурцы
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.