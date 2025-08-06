Из 5 кг огурцов вышло 10 банок мечты! Закрываем хрустящие огурцы в августе

Сладкие маринованные огурцы — хрустящее удовольствие на зиму. Когда летний урожай огурцов в разгаре, а душа просит чего-то необычного, этот рецепт становится настоящей находкой! Сладковато-пряные огурчики с приятной кислинкой — идеальная закуска к картошечке, мясным блюдам или просто к рюмочке хорошей водки. А главное — готовятся они элементарно и хранятся до самой весны!

Ингредиенты на 1 литровую банку:

600-700 г мелких огурцов (корнишоны или черношипые)

2 зубчика чеснока

1 зонтик укропа

1 лист хрена

3 горошины черного перца

1-2 бутона гвоздики

Маринад на 1 литр воды:

50 г сахара

25 г соли

50 мл 9% уксуса

Приготовление:

Огурцы замачиваем в холодной воде на 2-3 часа. На дно стерильной банки кладем специи, плотно укладываем огурцы. Кипятим воду с сахаром и солью, в конце добавляем уксус. Заливаем огурцы кипящим маринадом, накрываем крышкой, оставляем на 10 мин. Сливаем маринад обратно в кастрюлю, снова доводим до кипения. Заливаем второй раз, сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем до остывания.

