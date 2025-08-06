Из 5 кг огурцов вышло 10 банок мечты! Закрываем хрустящие огурцы в августе

Сладкие маринованные огурцы — хрустящее удовольствие на зиму. Когда летний урожай огурцов в разгаре, а душа просит чего-то необычного, этот рецепт становится настоящей находкой! Сладковато-пряные огурчики с приятной кислинкой — идеальная закуска к картошечке, мясным блюдам или просто к рюмочке хорошей водки. А главное — готовятся они элементарно и хранятся до самой весны!
Ингредиенты на 1 литровую банку:
600-700 г мелких огурцов (корнишоны или черношипые)
2 зубчика чеснока
1 зонтик укропа
1 лист хрена
3 горошины черного перца
1-2 бутона гвоздики
Маринад на 1 литр воды:
50 г сахара
25 г соли
50 мл 9% уксуса
Приготовление:
Огурцы замачиваем в холодной воде на 2-3 часа.
На дно стерильной банки кладем специи, плотно укладываем огурцы.
Кипятим воду с сахаром и солью, в конце добавляем уксус.
Заливаем огурцы кипящим маринадом, накрываем крышкой, оставляем на 10 мин.
Сливаем маринад обратно в кастрюлю, снова доводим до кипения.
Заливаем второй раз, сразу закатываем.
Переворачиваем, укутываем до остывания.
