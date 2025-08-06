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06 августа 2025 в 06:03

Сразу 5 банок за один присест! Маринованные огурчики с куркумой на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы с куркумой — золотое наслаждение. Когда хочется добавить в привычные заготовки нотку экзотики, этот рецепт становится настоящим открытием! Золотистые огурчики с теплым ароматом куркумы и пикантной остротой — идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать со вкусами. А готовится всё так же просто, как и классические маринованные огурцы!

Для начала берем небольшие крепкие огурцы (около 1,5 кг) — лучше корнишоны или огурцы с черными пупырышками. Тщательно моем и замачиваем в холодной воде на 2-3 часа. На дно стерильных банок кладем по 3-4 зубчика чеснока, зонтику укропа, колечку острого перца и 1/2 ч. л. куркумы. Плотно укладываем огурцы. В кастрюле готовим маринад: на 1 л воды добавляем 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, доводим до кипения и вливаем 100 мл 9% уксуса. Заливаем огурцы кипящим маринадом, прикрываем крышками и оставляем на 10 минут. Затем сливаем жидкость обратно в кастрюлю, снова доводим до кипения и заливаем повторно. Сразу закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
огурцы
домашние заготовки
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
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