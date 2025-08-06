Натерла, обжарила — и вкусная намазка из кабачка готова! Завтрак за 5 минут

Натерла, обжарила — и вкусная намазка из кабачка готова! Завтрак за 5 минут

Кабачковая намазка — утреннее наслаждение за 15 минут! Этот нежный паштет из сезонных овощей станет вашим любимым вариантом быстрого завтрака. Свежий вкус кабачков в сочетании с кремовой текстурой плавленого сыра и ароматом зелени — идеальное начало дня!

Приготовление — проще некуда:

Молодой кабачок и морковь натираем на мелкой тёрке. Лук мелко режем и вместе с овощами обжариваем на растительном масле до мягкости (около 7 минут). В конце добавляем пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Даём смеси немного остыть.

Плавленый сыр разминаем вилкой и смешиваем с обжаренными овощами. Добавляем мелко порубленный укроп и тщательно взбиваем блендером до однородной кремообразной консистенции. Если масса получилась слишком густой — можно добавить ложку сметаны или йогурта.

Готовую намазку перекладываем в стеклянную банку и храним в холодильнике до 3 дней. Она великолепно сочетается с тостами, свежим хлебом или крекерами.

Лайфхак: для пикантности можно добавить щепотку молотой паприки или немного лимонного сока. А если заменить плавленый сыр на творожный — получится более диетический вариант.

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