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06 августа 2025 в 09:30

Натерла кабачки, кинула сыр — через 15 минут хрустящие оладьи уплетают все!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи с яйцом и зелёным луком — вкус детства за 15 минут! Эти нежные оладушки с хрустящей корочкой и ароматом свежей зелени — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный завтрак или лёгкий ужин. Они получаются такими воздушными, что исчезают со стола моментально!

Готовим просто:

Молодые кабачки (2 шт.) трём на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошенько отжимаем — это секрет хрустящих оладий. Добавляем 2 яйца, горсть мелко нарезанного зелёного лука, 3 ст. л. муки (можно заменить на крахмал для большей воздушности) и щепотку соды. Тесто должно напоминать густую сметану.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой небольшие оладушки. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 2–3 минуты с каждой стороны). Главное — не накрывать крышкой, иначе потеряют хруст.

Подаём сразу же, пока они горячие, со сметаной или домашним майонезом. Эти оладьи хороши и сами по себе, и как основа для бутербродов с красной рыбой.

Лайфхак: если хотите более насыщенный вкус, добавьте в тесто 50 г натёртого сыра — получится ещё аппетитнее!

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рецепты
кабачки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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