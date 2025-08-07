Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:43

Сийярто раскрыл условие для мира в Европе

Сийярто: мир может вернуться в Европу после личной встречи Путина и Трампа

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Мир может вернуться в Европу после возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил, что созвонился с контактами, которые участвовали во встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сегодня утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи, которые подтвердили позитивные новости, опубликованные в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу! — написал Сийярто.

Путин и Уиткофф встретились в Москве в среду, 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стива Уикоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Трамп позже отметил, что не считает прорывом переговоры Уиткоффа с Путиным. По мнению главы Белого дома, итоги визита его представителя оказались результатом работы со стороны обеих стран.

Петер Сийярто
Стив Уиткофф
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.