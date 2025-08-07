Сийярто раскрыл условие для мира в Европе Сийярто: мир может вернуться в Европу после личной встречи Путина и Трампа

Мир может вернуться в Европу после возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил, что созвонился с контактами, которые участвовали во встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сегодня утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи, которые подтвердили позитивные новости, опубликованные в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу! — написал Сийярто.

Путин и Уиткофф встретились в Москве в среду, 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стива Уикоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Трамп позже отметил, что не считает прорывом переговоры Уиткоффа с Путиным. По мнению главы Белого дома, итоги визита его представителя оказались результатом работы со стороны обеих стран.