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06 августа 2025 в 09:44

Россиян предупредили о вреде соленых огурцов

Диетолог Березников предупредил, что соленые огурцы могут навредить сосудам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чрезмерное употребление соленых огурцов и других домашних солений может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, предупредил заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Алексей Березников. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такие продукты в долгосрочной перспективе ускоряют развитие атеросклероза и повреждают стенки сосудов.

Натрий задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сосуды — это прямой путь к гипертонии. Длительное злоупотребление соленым ускоряет развитие атеросклероза и повреждает стенки сосудов, — объяснил Березников.

Он добавил, что избыток соли также может нарушить водно-солевой баланс. В особенности это опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь это относится к пожилым, гипертоникам и пациентам с болезнями почек.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов предупредил, что в ранних арбузах и дынях может быть превышено содержание нитратов, что особенно опасно для детей до трех лет. При этом взрослым такие плоды не нанесут вреда.

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