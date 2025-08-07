Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:31

В Кремле раскрыли объем товарооборота между Россией и ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объем взаимной торговли между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2024 году составил $9 млрд (721 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В 2023 году этот показатель был на уровне $10,2 млрд (817 млрд рублей).

При этом за первые пять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 80%. В справочных материалах указано, что он достиг $3,97 млрд (318 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят урегулирование конфликта в секторе Газа. Сообщается, что главы стран выступают за дипломатическое решение проблемы, предполагающее существование двух государств — Палестины и Израиля. Кроме того, лидеры двух государств обменяются мнениями по международным вопросам.

Президент ОАЭ уже прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2, где лидера встретили спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы МИД Сергей Вершинин и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

ОАЭ
Россия
экономика
торговля
