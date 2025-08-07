Стало известно о подвиге пограничника при вторжении ВСУ в Курщину

Стало известно о подвиге пограничника при вторжении ВСУ в Курщину Российский пограничник пожертвовал собой при вторжении ВСУ в Курскую область

Пограничник майор Юрий Смолкотин пожертвовал собой при вторжении ВСУ на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли». Это произошло 5 августа 2024 года — ровно за день до того, как вражеские подразделения вошли в российское приграничье.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, вместе со своими товарищами он принял бой с превосходящим по численности противником. В ходе него, будучи дважды раненным, пограничник приказал сослуживцам уходить, а сам пожертвовал собой.

До этого стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

Другой российский военнослужащий принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ, спасая товарища при взятии Часова Яра. Мужчина получил серьезную травму ноги и мог погибнуть, если бы не храбрость бойца.