Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:40

Стало известно о подвиге пограничника при вторжении ВСУ в Курщину

Российский пограничник пожертвовал собой при вторжении ВСУ в Курскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пограничник майор Юрий Смолкотин пожертвовал собой при вторжении ВСУ на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли». Это произошло 5 августа 2024 года — ровно за день до того, как вражеские подразделения вошли в российское приграничье.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, вместе со своими товарищами он принял бой с превосходящим по численности противником. В ходе него, будучи дважды раненным, пограничник приказал сослуживцам уходить, а сам пожертвовал собой.

До этого стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

Другой российский военнослужащий принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ, спасая товарища при взятии Часова Яра. Мужчина получил серьезную травму ноги и мог погибнуть, если бы не храбрость бойца.

герои
пограничники
ВСУ
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.