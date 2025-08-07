В ДНР нашли склад ВСУ с натовским вооружением

В Донецкой Народной Республике обнаружили склад Вооруженных сил Украины с иностранным оружием и боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Вход в помещение был заминирован при помощи растяжки с самодельной миной.

Среди арсенала, который там хранился, — противотанковые и противопехотные мины, болгарский гранатомет Bullspike-AT, а также 102-мм ПТРК NLAW британского производства. Кроме того, росгвардейцы обнаружили четыре беспилотника и мастерскую для сборки дронов-камикадзе.

Ранее в Краматорске российские войска нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что цель была поражена с высокой точностью. На месте удара зафиксирована вторичная детонация, что является характерным признаком попадания по боекомплекту, отметил военкор.

Тем временем депутат Госдумы Александр Сидякин заявил о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий также рассказал о росте производства БПЛА в России.