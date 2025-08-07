Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:35

В ДНР нашли склад ВСУ с натовским вооружением

Миноискатель военнослужащего во время проверки населенного пункта Миноискатель военнослужащего во время проверки населенного пункта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике обнаружили склад Вооруженных сил Украины с иностранным оружием и боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Вход в помещение был заминирован при помощи растяжки с самодельной миной.

Среди арсенала, который там хранился, — противотанковые и противопехотные мины, болгарский гранатомет Bullspike-AT, а также 102-мм ПТРК NLAW британского производства. Кроме того, росгвардейцы обнаружили четыре беспилотника и мастерскую для сборки дронов-камикадзе.

Ранее в Краматорске российские войска нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что цель была поражена с высокой точностью. На месте удара зафиксирована вторичная детонация, что является характерным признаком попадания по боекомплекту, отметил военкор.

Тем временем депутат Госдумы Александр Сидякин заявил о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий также рассказал о росте производства БПЛА в России.

НАТО
оружие
ВСУ
ДНР
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.