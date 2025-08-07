Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:23

В библиотеке у британского ботаника нашли редкую дорогую книгу Толкина

В Британии продали одно из первых изданий «Хоббита» за 4,5 млн рублей

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Экземпляр одного из первых изданий «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина ушел с молотка за 43 тыс. фунтов стерлингов (4,5 млн рублей) на аукционе в Великобритании, пишет The Guardian. Книгу случайно обнаружили в домашней библиотеке ботаника Хьюберта Пристли, который, вероятно, был знаком с писателем. Они вместе работали в Оксфорде.

Просто обычная книжная полка. Но с первого взгляда стало ясно, что это раннее издание «Хоббита», и когда я начала листать его, то совсем не ожидала, что это окажется подлинное первое издание, — рассказала специалист по редким книгам в Auctioneum Кейтлин Райли.

Позже выяснилось, что книга является одним из полутора тысяч оригинальных экземпляров, опубликованных в 1937 году. До сегодняшнего дня таких изданий сохранилось лишь несколько сотен.

До этого столичные власти выставили на торги девятикомнатную квартиру площадью 206 квадратных метров на Арбате, расположенную в доме-памятнике «Доходное владение Лазарик — Шанявского». Торги пройдут 2 сентября, стартовая цена — 90,3 млн рублей.

книги
аукционы
культура
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.