В библиотеке у британского ботаника нашли редкую дорогую книгу Толкина В Британии продали одно из первых изданий «Хоббита» за 4,5 млн рублей

Экземпляр одного из первых изданий «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина ушел с молотка за 43 тыс. фунтов стерлингов (4,5 млн рублей) на аукционе в Великобритании, пишет The Guardian. Книгу случайно обнаружили в домашней библиотеке ботаника Хьюберта Пристли, который, вероятно, был знаком с писателем. Они вместе работали в Оксфорде.

Просто обычная книжная полка. Но с первого взгляда стало ясно, что это раннее издание «Хоббита», и когда я начала листать его, то совсем не ожидала, что это окажется подлинное первое издание, — рассказала специалист по редким книгам в Auctioneum Кейтлин Райли.

Позже выяснилось, что книга является одним из полутора тысяч оригинальных экземпляров, опубликованных в 1937 году. До сегодняшнего дня таких изданий сохранилось лишь несколько сотен.

